Gran "mordisco" a los silos de alúmina en la antigua Alcoa

El paisaje que dibujaban los silos de alúmina de las instalaciones de la antigua multinacional Alcoa ya no tiene nada que ver con el de hace semanas, como siguen de cerca los vecinos. Las máquinas de obra han "mordido" estas estructuras metálicas que dejaron de funcionar hace ya siete años. En su interior guardaban alúmina, que es la materia prima principal para fabricar aluminio primario, que es lo que se hacía en las instalaciones de San Balandrán que Alcoa terminó vendiendo.

El derribo es ahora el primer paso para la puesta en funcionamiento de un proyecto energético promovido por la compañía Windar Renovables.