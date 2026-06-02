IU Avilés carga contra Uber y defiende el taxi como "servicio público esencial"
La formación se reunió con la Cooperativa de Taxis y alerta de una "competencia desleal" por la falta de regulación de las plataformas VTC
Izquierda Unida de Avilés mostró este martes su preocupación por la llegada de Uber a la ciudad tras mantener una reunión con el presidente y el secretario de la Cooperativa de Taxis de Avilés. La formación considera que la implantación de este tipo de plataformas puede generar un perjuicio directo al sector del taxi, al entender que operan bajo un modelo "carente de regulación, normativa y derechos para los usuarios y usuarias".
La secretaria de Organización de IU Avilés, Llarina González, defendió que el taxi es "un servicio público esencial para la ciudad" y advirtió de que la entrada de multinacionales como Uber provoca "una situación de competencia desleal". Según González, esta situación deja en vulnerabilidad a "cientos de familias" que han asumido un alto coste por sus licencias y que están sujetas a una normativa que, sostiene, no se aplica en las mismas condiciones a las plataformas VTC.
Desde Izquierda Unida subrayan que el modelo de negocio de estas plataformas supone, a su juicio, "una vía hacia la desregulación, el descontrol público y la explotación laboral". González recordó además que la normativa autonómica limita a estas empresas a realizar desplazamientos interurbanos, por lo que su irrupción en la ciudad en competencia con el servicio público de taxi es "cuanto menos, de dudosa legalidad".
La formación también alerta de posibles abusos para los usuarios, al señalar que Uber fija precios a demanda y no regulados como ocurre con el taxi. "Es la ley de la selva, el capitalismo gana, establece los precios que quiera y los usuarios quedamos indefensos", afirmó González. IU Avilés avanzó que estará pendiente de los futuros cambios normativos autonómicos para adaptar un reglamento municipal que considera "obsoleto" y alejado de las necesidades actuales.
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