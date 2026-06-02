Crisis del agua en Avilés: IU reclama que el Ayuntamiento recupere el control público del agua después de la reclamación de 15 millones

Izquierda Unida de Avilés reclamó este martes iniciar los trámites para comprar la participación privada de Aguas de Avilés, en manos de Asturagua-Veolia, tras el contencioso presentado contra el Ayuntamiento. La coalición sostiene que la demanda, con una reclamación de 15 millones de euros, demuestra que la gestión mixta del agua está "agotada" y que el servicio debe quedar bajo control público.

El coordinador local de IU, Juanjo Fernández, defendió que la demanda confirma sus advertencias contra la privatización del agua. "Cuando los servicios públicos se mezclan con el negocio privado, las necesidades de la ciudadanía pasan a un segundo plano", señaló. La formación recuerda que Veolia controla el 74% de Aguas de Avilés, frente al 26% del Ayuntamiento, y acusa a la multinacional de buscar "una transfusión directa de las arcas públicas" para "engordar su cuenta de resultados".

IU considera que el contencioso de Asturagua-Veolia supone "una auténtica declaración de guerra" contra un gobierno municipal que, según la coalición, pretende proteger a los usuarios frente a un tarifazo en el recibo del agua. "Nadie en su sano juicio puede mantener una sociedad con una empresa que le pone una pistola en la sien", afirmó Fernández, que ve rota la confianza necesaria para mantener la colaboración con el socio privado.

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La coalición plantea explorar todas las vías legales y contractuales para hacerse con las acciones de Veolia, ya sea mediante una compra directa por parte del Ayuntamiento, que pasaría a controlar el 100% de la sociedad, o con la implicación de un ente público autonómico como Cadasa. "El agua es un bien esencial; los avilesinos y avilesinas no podemos seguir siendo rehenes de una estrategia empresarial destinada a hacer caja mediante el expolio de las arcas públicas", concluyó Fernández.