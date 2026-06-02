Marmitaco solidario en la Cocina Económica

Avilés ya tiene su "campanu". Ya ha comenzado la costera del bonito y lo ha hecho con un precio de venta récord. La primera tina (89,50 kilos) se ha pagado a 398 euros por kilo, una cifra que supone más del triple de la registrada el pasado año durante la primera subasta del túnido en la rula de Avilés. Las capturas en aguas de las islas Azores fueron cosa de los pesqueros "Goienkale" y "María Digna Dos", que extrajeron en total 3.500 kilos de la tradicional pesquería. Como ya es habitual, Alimerka fue la firma encargada de pulsar el botón para hacerse con las primeras capturas de la temporada. Lo hizo dos minutos después de que la lonja avilesina comenzara la subasta, a las 6.32 horas y ante la presencia de una veintena de compradores en la cancha de la lonja avilesina. La subasta partió de 550 euros por kilo. La primera subasta del rey del verano es la más tardía de los últimos años. El pasado año, la cita de la primera descarga fue el 12 de mayo.

Compradores en la cancha de la Nueva Rula de Avilés. | MARA VILLAMUZA

El "campanu" es el nombre popular con el que se conoce al primer salmón de la temporada. Sin embargo, en Asturias, y sobre todo en Avilés, esa denominación sirve para denominar al bonito porque es el primero que llega a las costas asturianas para convertirse en los próximos meses en el "rey" de los platos.

Por la izquierda, Armando Prendes, sor Carmen Lorenzo, Florentino Menéndez, MariLuz Villafruela, Antonio Blanco y Mar Prieto, ayer, preparando el marmitaco en la Cocina Económica de Oviedo. | LUISMA MURIAS

La rula de Avilés no ha sido este año la primera en subastar bonito ya que la pasada semana se produjeron las primeras ventas en dos puertos gallegos, en Vigo y en Burela. En este último puerto lucense, el barco "Gure Fátima” vendió 2.100 kilos a algo más de 8 euros de media por cada kilo. El bonito mediano (conocido como "recortado") rulado este lunes en Avilés ha sido subastado a un precio mayor que el más grande del registrado en la lonja lucense de Burela, que es la que este año ha sido la primera en subastar el codiciado túnido, según apuntaron desde la lonja avilesina, que con la subasta de este lunes se consolida como principal plaza bonitera del país. Por precio y por calidad de los ejemplares, que cuentan con etiqueta "Pescado de confiaza".

El precio de venta récord llega después de que el pasado año la primera tina de cien kilos fuera subastada a 120 euros. Una cifra que fue tildada de "decepcionante" por el entonces patrón del "Goienzale", Enrique Zabaleta y suponía una importante caída después de que en 2024 alcanzara los 339 euros por los primeros cien kilos. Los 398 euros abonados por Alimerka este lunes en la rula avilesina superan el récord anterior, que se situaba en 370 euros por la primera tina de la costera de 2023.

Ander Barturen, patrón del "Goienkale" e Iker Suárez, su homólogo del "María Digna dos", celebraron el precio alcanzado en la subasta avilesina. "Así podemos compensar lo poquito que hemos traído", expresó Barturen, que reconoció que "ha costado pescar" el bonito "al estar bastante lejos" y hacerlo "con tiempos regulares" y durante más de una veintena de jornadas en las aguas de las que bañan las Islas Azores, en pleno océano Atlántico. "Encontrábamos bonito, pero granos sueltos, aislados", apuntó Barturen, que confía en poder conseguir más capturas y de más tamaño en su próxima e inmediata expedición a las Azores. "Ahora toca estar de guardia (a la espera de los bonitos de mayor envergadura)", concluyó Barturen, antes de ceder la palabra a su compañero del "María Digna dos", Iker Suárez, que no dudó en afirmar que "Alimerka siempre apoya en la primera marea".

Cada embarcación cuenta con un equipo de cinco pescadores más patrón, que volverán de nuevo a las aguas del Atlántico, todo después de que esta mañana, para celebrarlo, Barturen y Suárez brindaran con cava en pleno puerto avilesino ante el "María Digna Dos", uno de los barcos bermeanos que atracaron en el puerto avilesino. Ese brindis con cava sirvió también para escenificar que ambos patrones compartirán las capturas y por tanto el montante obtenido en la primera subasta registrada en la rula avilesina para dar la bienvenida al "rey" del verano. En total, el "Goienkale" y el "María Digna Dos" obtuvieron 35.621 euros solo por la venta de la primera tina. La segunda tina se pagó a 20,70 euros por cada kilogramo.

Armando Prendes, responsable de Alimerka, fue el encargado de pulsar el botón. "Estábamos pendientes de la primera entrada de bonito en la zona y batimos un récord histórico", apuntó el responsable de la compañía asturiana, que indicó además que la clientela ya reclama bonito en las pescaderías sin olvidar que "el bonito es la estrella del Norte". La intención de Alimerka es distribuirlo a partir de este martes en tiendas sin dejar de lado las ya tradicionales donaciones de bonito a las cocinas económicas de Oviedo, Gijón, León, Zamora y Burgos así como Amicos de Mieres.

Ángel Muñoz, gerente de la Nueva Rula de Avilés, también expresó su alegría tras la primera subasta del bonito. Habló del "gran esfuerzo" de los profesionales al recorrer miles de millas para capturar los primeros bonitos y de la rentabilidad que un precio como el registrado ayer les salga beneficioso para su economía. "El bonito es un gran manjar para el Norte, en Asturias hay gran consumo y siempre se puja mucho por él, hay cadenas que hacen una apuesta muy fuerte por el bonito que se descarga aquí y es importante para nosotros seguir siendo un referente en este aspecto", apuntó Muñoz, que confía en que haya una buena costera del túnido. Lo expresó después de reconocer que hubo "una muy mala costera de xarda", los barcos necesitan "un empujón".

Con esta primera venta arranca una campaña que el año pasado superó los 2 millones de kilos en la Rula de Avilés en 360 ventas por parte de 70 embarcaciones. Para la presente campaña 2026 se dispone de una cuota adaptada de 27.953.000 kilos.

Los usuarios de la Cocina Económica de Oviedo degustaron este lunes un marmitaco elaborado con parte del primer Bonito del Norte desembarcado esta temporada en la Rula de Avilés. La preparación se inició a las once de la mañana en la sede de la calle San Vicente, donde la entidad recibió más de 21 kilos de pescado procedentes de la primera tina subastada del conocido como "campanu del mar", adquirida por Alimerka a un precio récord de 398 euros el kilo. La donación permitirá servir este producto a alrededor de 150 usuarios del comedor social ovetense.

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La partida adquirida por la compañía asturiana estaba formada por diez piezas y alcanzó un peso total de 89,5 kilos. El lote será repartido entre siete entidades sociales vinculadas a la Fundación Alimerka, dentro de una iniciativa que la empresa mantiene desde hace 28 años. Además de la primera tina, Alimerka adquirió también el resto de la descarga desembarcada este lunes en Avilés, unos 2.300 kilos. El responsable de Pescadería de la firma, Armando Prendes, aseguró que "se prevé una buena campaña" porque "hay muchos barcos faenando". Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica de Oviedo, agradeció una donación "muy esperada" por los usuarios de la institución solidaria carbayona.