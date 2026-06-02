La Mesa Electoral de la Ucayc excluye al peluquero Agustín Hernández al quedarse a un aval del mínimo exigido y deja al confitero Emilio Vidal solo en la carrera por la presidencia

La Mesa Electoral de la UCAYC ha resuelto admitir únicamente la candidatura encabezada por el confitero Emilio Vidal al proceso electoral convocado para renovar los órganos de gobierno de la entidad. La decisión deja fuera de la carrera al peluquero Agustín Hernández, cuya candidatura individual a la presidencia no alcanza finalmente el mínimo estatutario de 50 avales válidos.

Según la resolución, al cierre del plazo, el pasado 28 de mayo, se habían presentado dos candidaturas: la de Emilio Vidal, conjunta a presidencia y comité ejecutivo, con 140 avales, y la de Agustín Hernández, individual a la presidencia, respaldada inicialmente por 72 apoyos. Tras revisar toda la documentación aportada, la Mesa Electoral validó 128 avales de la candidatura de Vidal y rechazó otros 12 por distintas deficiencias formales.

En el caso de Hernández, la Mesa dio por válidos 49 avales y detectó incidencias en otros 23, principalmente por la ausencia de DNI, poderes de representación o documentación acreditativa exigida por los estatutos de la organización. Al quedarse un aval por debajo del mínimo requerido para concurrir al proceso, su candidatura fue declarada no apta.

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La resolución, formalizada ante el notario avilesino Juan Álvarez Valdés el pasado 2 de junio, certifica que la candidatura del confitero Emilio Vidal cumple todos los requisitos para concurrir a las elecciones de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca. No obstante, los interesados disponen de un plazo de tres días naturales para presentar una impugnación ante la Junta Electoral de UCAYC.