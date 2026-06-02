El paso de las profesoras de las escuelinas al Principado tensiona la elección de delegados en el comité de empresa del Ayuntamiento

Las elecciones a representantes sindicales del personal laboral en el Ayuntamiento de Avilés -el comité de empresa- no salen del limbo de las decisiones judiciales. La mesa electoral que se reunió este martes tenía que haber atendido las reclamaciones de dos sindicatos -en forma de laudos- a propósito de la primera convocatoria (la del 10 de junio). Lo ha dejado para más adelante, para cuando los servicios jurídicos del consistorio deslíen una madeja que supone la inclusión o no de las trabajadoras de las escuelinas en el censo de trabajadores laborales con derecho a voto.

Se da la circunstancia de que si las profesoras se incluyen en el censo, los delegados electos serán cinco. Si no, uno solo. Por encima de 50 trabajadores, los comités de empresa tienen cinco miembros. Por debajo de esa cifra no hay comité, sólo un delegado.

Sucede, sin embargo, que las 45 trabajadoras de las escuelinas avilesinas dejaron el Ayuntamiento este lunes -ahora están en el Principado de Asturias-.

De acuerdo con esta realidad, la mesa electoral de este martes presentó un censo que no contó con el aplauso de las formaciones sindicales: sólo hay 28 personas porque en estos años se ha producido en el Ayuntamiento de Avilés un proceso de funcionarización.

El sindicato Némesis anunció que va a presentar una demanda contra el Ayuntamiento por conducta antisindical. Sostiene que el censo válido es que regía en el momento en que se habían convocado los comicios (eso fue en abril de este año). Reducir la representación sindical posteriormente a una convocatoria es actuar contra los sindicatos.

Sucede, sin embargo, que los representantes sindicales del Ayuntamiento de Avilés conocían desde comienzos de este año que el 1 de junio las 45 trabajadoras de las escuelinas pasarían al Principado de Asturias.

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Si las elecciones entre el personal laboral se complican, las de los funcionarios siguen su curso: el miércoles día 10, 460 trabajadores funcionarios están convocados a los comicios. Podrán elegir entre las candidaturas del Sindicato Independiente de la Policía Local (Sipla), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Unión Sindical Obrera (USO), la Unión de Sindicatos Independientes de Asturias (Usipa) y Avanza.