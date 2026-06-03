Alfredo Muñiz, economista: "Solamente el 2% de las empresas familiares llegan a una cuarta generación, a medida que pasa el tiempo, las relaciones entre ellos se van complicando"

Alfredo Muñiz (Avilés, 1961) creció en una familia muy aficionada al vino. Tanto, que su abuelo, también Alfredo Muñiz, abrió su propia bodega privada, La Capilla. Por eso, a pesar de ser economista, su primer libro publicado en España, y autoeditado, tiene esta bebida como hilo conductor. "La saga del Tempranillo" es una novela que cuenta la realidad de muchas empresas familiares, sobre todo de este sector, poniendo en valor la tradición vinícola, pero contando los problemas de traición que la rodean y la importancia de las segundas oportunidades.

¿Qué significa el vino en esta historia?

Lo utilizo muchas veces como metáfora para reflejar la vida, porque nace y muere también. Cada vendimia es distinta y cada botella cuenta una historia. La novela combina drama familiar, ambición empresarial, amor e ironía en torno a una dinastía centenaria marcada por el peso de la herencia. Cada vendimia representa una apuesta; cada botella, una historia; y cada personaje, una forma distinta de enfrentarse al pasado familiar y a las obligaciones impuestas por el linaje.

¿Por qué eligió el universo de la Ribera del Duero y la Borgoña francesa?

Yo procedo de una familia aficionada al vino. Le dedico esta novela a mi abuelo Alfredo, que fue el primero que me llevó a las bodegas de Ribera del Duero y de Rioja. También fue quien fundó la bodega familiar que hoy tenemos, una de las más importantes de Asturias. Mi padre, José, continuó ese legado. Conozco muy de cerca estas familias y sé que hay un montón de sagas familiares en las que al final sale a la luz grandes problemas entre ellos.

¿Qué dificulta la continuidad de una empresa familiar entre generaciones?

Una empresa familiar tiene tres pilares: la familia, la propiedad y el negocio, la empresa en sí. Según van creciendo las generaciones, las relaciones entre ellos se van complicando. No es lo mismo una primera generación donde los lazos están muy unidos entre hermanos, que ya una sexta generación donde aparecen una gran cantidad de relaciones familiares. Solamente el 2% de las empresas familiares llegan a una cuarta generación. No es simplemente el refrán de que "los abuelos lo fundan, los padres lo desarrollan y los nietos lo destrozan". El tema es mucho más complejo, porque hay muchos factores y, evidentemente, cada empresa familiar es un mundo.

¿Usted buscaba que el lector reflexionara sobre este tipo de situaciones al finalizar el libro?

Sí, porque trabajo mucho en lo que son las segundas oportunidades. En la vida no todo es color de rosa, incluso los ricos tienen muchos problemas. Yo aquí planteo esta familia que son unos privilegiados, pero que también tienen muchos conflictos internos aunque no se conozcan. Se dan segundas oportunidades a todos los personajes, cada uno con su perfil psicológico distinto. Dicen que la vida es el arte de lo posible. Yo intento que se haga realidad.

¿Qué emociones quería transmitir con la lectura?

Lo que intento plasmar cuando escribo sobre estos temas, es que muchas veces el poder se va corrompiendo y llega a idiotizarse. El poderoso se rodea de un círculo de palmeros, de aduladores y pierde realmente noción de la realidad. Piensa que su conducta está por encima del bien y del mal y se ve en muchos ámbitos, tanto de la política como de los negocios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vemos declaraciones de líderes mundiales que quedas un poco asombrado.

¿Qué le llevó a autopublicar?

Hace unos años me publicó una editorial francesa y llegué a la conclusión que es más sencillo autopublicar. Con las correcciones y todas estas historias, perdí un montón de tiempo. El inconveniente es que, si no confías en una editorial potente, es más difícil conseguir promoción para la novela. Te tienes que buscar tú la vida para estar en el candelero. Además, con la competencia que hay hoy en día, pues es muy complicado.

¿Cuánto tiempo le dedicó a escribir la novela?

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Comencé a escribirla en octubre y en diciembre ya estaba terminada. Después me puse a traducirla al inglés y a editarla. Volví otra vez a reescribir, digamos que compliqué más la trama y luego la tuve que traducir otra vez al español. Luego ya fue revisarlo, editarlo y ampliarlo.