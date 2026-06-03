Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Una avería obliga a cortar el agua en Avilés durante la madrugada del viernes

La intervención, prevista entre las 23.00 horas del jueves y las 6.00, afectará a 239 abonados de varias calles mientras se repara la red de distribución

Vista aérea de la ría avilesina.

Vista aérea de la ría avilesina.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pelayo Méndez

Avilés

Aguas de Avilés ha programado un corte en el suministro de agua durante la noche del jueves 4 al viernes 5 de junio para acometer la reparación de una avería detectada en la red de distribución de la avenida de Lugo. La interrupción comenzará a las 23.00 horas y se prolongará, previsiblemente, hasta las 6.00 horas, en una actuación que afectará a 239 abonados o contratos, tanto domésticos como no domésticos.

Las zonas afectadas serán la avenida de Lugo, entre los números 30 al 115 y 41 al 151, la plaza de Arija, la calle del Norte y Barrio Jardín. La empresa advierte, además, de que podrían registrarse alteraciones puntuales en áreas próximas mientras duren los trabajos.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Avilés

Aguas de Avilés recomienda a los vecinos comprobar que no queda ningún grifo abierto durante el corte y evitar el uso de lavadoras o lavavajillas. La recuperación del servicio será paulatina, con distintos tiempos de restablecimiento de la presión y el caudal según la zona. Los usuarios pueden consultar el área afectada en tiempo real a través del Mapa de Obras y Afectaciones de la web de Aguas de Avilés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
  2. Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
  3. La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
  4. Iyán Fariña 'buscaba su camino en la vida' cuando encontró la desgracia en Salinas: 'Es un guaje tranquilo, prudente, tímido y muy querido
  5. El misterio de la pancarta de la playa de Salinas: el arenal amanece con un cartel de 'Playa peligrosa, prohibido el baño' que no fue instalado por Ayuntamiento ni Salvamento
  6. Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él
  7. Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
  8. Una de las mejores orquesta de España vuelve a la comarca de Avilés

Javier Fernández-Font renuncia a presentar su candidatura a la presidencia de la Cámara de Comercio

Javier Fernández-Font renuncia a presentar su candidatura a la presidencia de la Cámara de Comercio

"Un paseo por Avilés", un libro que retrata en 120 fotografías su transformación en los últimos años: "Es una recopilación amable, que muestra la belleza de la ciudad y lo cuidada que está"

Alfredo Muñiz, economista: "Solamente el 2% de las empresas familiares llegan a una cuarta generación, a medida que pasa el tiempo, las relaciones entre ellos se van complicando"

Avilés Alquila suma 754 pisos a precios asequibles desde su puesta en marcha

Avilés Alquila suma 754 pisos a precios asequibles desde su puesta en marcha

Gaudí inspira una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico de Avilés

Gaudí inspira una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico de Avilés

Castrillón acoge una nueva campaña de donación de sangre del 10 al 12 de junio

Castrillón acoge una nueva campaña de donación de sangre del 10 al 12 de junio

Una avería obliga a cortar el agua en Avilés durante la madrugada del viernes

Una avería obliga a cortar el agua en Avilés durante la madrugada del viernes

Noah, la nueva voz de la Atención Primaria en Avilés: "Es una compañera de trabajo más"

Noah, la nueva voz de la Atención Primaria en Avilés: "Es una compañera de trabajo más"
Tracking Pixel Contents