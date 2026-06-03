Una avería obliga a cortar el agua en Avilés durante la madrugada del viernes

Aguas de Avilés ha programado un corte en el suministro de agua durante la noche del jueves 4 al viernes 5 de junio para acometer la reparación de una avería detectada en la red de distribución de la avenida de Lugo. La interrupción comenzará a las 23.00 horas y se prolongará, previsiblemente, hasta las 6.00 horas, en una actuación que afectará a 239 abonados o contratos, tanto domésticos como no domésticos.

Las zonas afectadas serán la avenida de Lugo, entre los números 30 al 115 y 41 al 151, la plaza de Arija, la calle del Norte y Barrio Jardín. La empresa advierte, además, de que podrían registrarse alteraciones puntuales en áreas próximas mientras duren los trabajos.

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Aguas de Avilés recomienda a los vecinos comprobar que no queda ningún grifo abierto durante el corte y evitar el uso de lavadoras o lavavajillas. La recuperación del servicio será paulatina, con distintos tiempos de restablecimiento de la presión y el caudal según la zona. Los usuarios pueden consultar el área afectada en tiempo real a través del Mapa de Obras y Afectaciones de la web de Aguas de Avilés.