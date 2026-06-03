Avilés Alquila suma 754 pisos a precios asequibles desde su puesta en marcha

El Ayuntamiento de Avilés hizo este miércoles balance del programa municipal Avilés Alquila, que desde su puesta en marcha ha permitido sacar al mercado 754 viviendas a precios asequibles, consolidándose como una iniciativa pionera en Asturias para facilitar el acceso a un piso tanto a familias con ingresos modestos como a jóvenes en proceso de emancipación.

Los datos presentados reflejan que hasta el pasado 31 de mayo se habían formalizado 51 contratos de alquiler en lo que va de año, a los que se sumarán próximamente otras tres viviendas ya incorporadas al programa. Más del 60% de los pisos arrendados en 2026 se localizan en zonas del centro de la ciudad, mientras que el resto se distribuyen por barrios como El Pozón, La Luz, Llaranes, Valliniello, Valgranda, Somorrostro y Heros.

El precio medio de los alquileres gestionados a través de esta iniciativa se sitúa en 7,24 euros por metro cuadrado, con predominio de viviendas de más de 60 metros cuadrados. Asimismo, alrededor del 40% de los arrendatarios son menores de 35 años, mientras que cerca de la mitad tiene entre 35 y 50 años, lo que evidencia el peso del programa entre quienes buscan acceder por primera vez a una vivienda o mejorar su situación residencial.

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La concejala de Vivienda, Ana Solís, destacó que programas como Avilés Alquila contribuyen a paliar los problemas de acceso a la vivienda y ayudan a movilizar parte del parque de pisos vacíos gracias a las garantías que ofrecen a los propietarios. Gestionado a través de la Oficina de Vivienda de la Fundación San Martín, el programa actúa como intermediario entre oferta y demanda mediante un portal inmobiliario en el que colaboran las agencias de la ciudad.