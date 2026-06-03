Avilés lleva su estrategia turística al foro nacional de destinos inteligentes
Dos técnicas municipales participaron en Vitoria-Gasteiz en una cita organizada por SEGITTUR con más de 180 gestores de unos 130 destinos
Avilés quiere seguir reforzando su posición como referente del turismo inteligente. Con ese objetivo, la ciudad participó entre el 1 y el 3 de junio en el VIII Encuentro de gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), celebrado en Vitoria-Gasteiz, una cita que reunió a responsables públicos y especialistas de toda España para analizar los desafíos de un modelo turístico cada vez más vinculado a la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital.
La delegación avilesina estuvo integrada por dos técnicas municipales, una del Servicio de Turismo y otra del área de Nuevas Tecnologías, que asistieron a un encuentro organizado por la Secretaría de Estado de Turismo a través de SEGITTUR. Bajo el lema "Personas que hacen destinos. La inteligencia que transforma el turismo", el foro congregó a más de 180 gestores de alrededor de 130 destinos, convirtiéndose en uno de los principales espacios de intercambio de experiencias y conocimiento del sector.
Durante las jornadas se abordaron cuestiones clave para el futuro de los destinos turísticos, como la gobernanza, la innovación pública, la inteligencia artificial aplicada al turismo, la evolución de la Plataforma Inteligente de Destinos y el desarrollo del espacio de datos turísticos. El programa incluyó además iniciativas colaborativas como el "World Café de Sostenibilidad Turística", sesiones de intercambio de buenas prácticas, demostraciones tecnológicas y mesas de análisis sobre la consolidación del modelo DTI.
La participación en este encuentro refuerza el compromiso de Avilés con un modelo turístico innovador, sostenible, accesible y centrado en las personas. La ciudad forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde su creación en 2019, cuando fue uno de sus 57 miembros fundadores, y mantiene desde entonces representación como vocal en la comisión ejecutiva. Actualmente, la red suma 716 miembros y se ha consolidado como uno de los principales instrumentos para impulsar la modernización y competitividad de los destinos turísticos españoles.
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