Avilés renovará la cubierta de la Casa de Cultura para acabar con las filtraciones

El Ayuntamiento de Avilés acabará con las goteras en la Casa de Cultura y reforzará la seguridad de su cubierta. El Consistorio sacó este miércoles a licitación las obras de reparación y mejora del tejado del equipamiento cultural, una actuación que contará con una inversión de 77.103,66 euros y un plazo de ejecución de un mes. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de junio a través de la Sede Electrónica municipal.

La intervención más urgente se centrará en la sustitución del lucernario de policarbonato situado sobre la zona de estudio de la biblioteca Bances Candamo, que sufrió daños durante un episodio de fuertes vientos. Aquella incidencia provocó filtraciones de agua en el interior del edificio y, aunque se acometió una reparación provisional, el Consistorio considera imprescindible renovar por completo la estructura para evitar nuevos problemas. El nuevo lucernario contará con un grosor de 10 milímetros, lo que permitirá mejorar su resistencia y durabilidad.

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El contrato incluye además otras mejoras dirigidas a incrementar la seguridad y adaptar las instalaciones a la normativa vigente. Entre ellas figura la colocación de una línea de vida anticaídas en toda la cubierta, una medida que facilitará los futuros trabajos de mantenimiento, así como la adecuación de la instalación del pararrayos, mediante la incorporación de una segunda bajada de puesta a tierra. Esta última actuación permitirá actualizar un sistema instalado hace 35 años, cuando la normativa no exigía este requisito.