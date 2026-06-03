La Cámara de Comercio elige a los últimos vocales de un pleno que refuerza a Daniel González

Los empresarios avilesinos de los grupos de Manufactureros y Comercio Mayor de Alimentación; Construcción; Mayoristas; Alimentación Minoristas; Textil y Calzado; Hostelería; Transporte y comunicaciones y Educación e Investigación salvaron ayer una pantalla para conocer -de aquí a un mes- al nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Avilés. A él y a los once miembros de su comité ejecutivo. Tras la jornada, Daniel González se presenta reforzado para la reelección.

De este modo, al cierre de esta edición, Lácteos Avilés se había hecho con el puesto del grupo de Manufactureros y Comercio Mayor. En el de Construcción, la vocalía fue para Construcciones Estevez Pega. El sector de Mayoristas lo representará Travelycars y Delicatessen Antonio se quedó con el puesto de Alimentación Minoristas. El grupo de Textil y Calzados estará representado por Equipavilés. En Hostelería, ganó el Eleonore. Transporte y comunicaciones será representado por Emilio Menéndez Dopazo, mientras que Educación e Investigación se va a Asturias Educación.

Hasta ayer los únicos vocales con asiento fijo en el plenario eran las ocho empresas singulares -Asturiana de Zinc, Fertiberia, Arcelor, Asturmadi, entre otras- y las 17 que no tuvieron que ir a elección al presentarse únicamente un candidato al puesto. A estos se suman los que salieron de los ocho procesos electorales celebrados durante doce horas de manera consecutiva.

El Principado de Asturias, que vigila el desarrollo del proceso electoral, explica en las instrucciones de los comicios que la junta electoral se da tres para verificar los resultados cosechados a lo largo de la jornada que comenzó a las nueve de la mañana y que, pasadas las diez de la noche, todavía no se había detenido. La Cámara de Comercio de Avilés es una institución que tiene por costumbre ponderar el sosiego: la última vez en que hubo dos candidaturas a la presidencia fue hace veinte años, en 2006. Entonces se presentaron Francisco Menéndez, de Materiales de Construcciones Sumesa, y José Luis Garzón, de Transportes Garzón. Ganó el primero. Y a partir de ahí, ganó más veces.

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“Una vez sustanciada la elección de los vocales, en un plazo máximo de 30 días, se constituirán oficialmente los nuevos plenos, cuyos integrantes deberán elegir entre sus miembros, por votación nominal y secreta, a las personas que ocuparán la presidencia y el comité ejecutivo. Las candidaturas a estos dos últimos órganos de gobierno deberán presentarse y hacerse públicas al menos con 24 horas de antelación a la celebración de la sesión plenaria”, dice la normativa. O sea, que todavía quedan más pantallas para determinar quiénes se van a hacer cargo de la Cámara de Comercio de Avilés, la segunda institución más representativa (lo es de algo más 7.000 empresarios y lo es para procurar favorecer el conjunto de la actividad económica en su demarcación) para el empresariado de la comarca.