El español como vehículo de integración: Cruz Roja de Avilés imparte clases de castellano a una veintena de migrantes
Dos alumnas de estos cursos, una ucraniana y una rusa, relatan su acercamiento al castellano durante una visita a la Casa de las Mujeres
I. G.
Cruz Roja de Avilés imparte clases de español a migrantes. Dos profesoras, Concha Cartón y Montse Álvarez, son las encargadas de impartir esas lecciones a una veintena de personas, la mayoría mujeres. Dos de ellas, la ucraniana Vita Romachevska y la rusa Ekaterina Nikonova, visitaron ayer con sus docentes la Casa de las Mujeres de La Ferrería, para conocer este servicio municipal. Antes de la visita Nikonova y Romachevska relataron su experiencia con el idioma que están aprendiendo.
La rusa lleva dos años en Avilés. Relató que está casada con un español y que Avilés fue el primer y único lugar en España en el que ha residido. "Hablo con errores", reconoce con acento del Este para dejar claro que también habla una segunda lengua extranjera, el inglés. "Ya he estado en el País Vasco, Cantabria, Galicia y una vez en Madrid", señaló.
La ucraniana lleva algo más de un año en Avilés, se trasladó a la tercera ciudad asturiana en población junto a su familia y si se animó a aprender español fue, entre otros asuntos, para ayudar a su hijo a estudiar y explicarle los deberes. También para comunicarse con el médico, la Policía y con quien necesite. Expresó también que el español sería su segundo idioma extranjero ya que también se defiende en inglés, como Ekaterina.
Las clases de Cruz Roja de español para inmigrantes se dividen en grupos de diez personas. En el grupo en el que imparte clases Concha Cartón hay personas de Ucrania, Rusia, Senegal, Marruecos, Kazajistán y Bielorrusia, entre otros.
"Predomina un nivel bajo y lo que priorizamos es la lengua oral, la comunicación eso sí, sin dejar de lado las normas gramaticales", señala también Montse Álvarez, que da clases a un grupo en el que hay "más marroquíes" además de alumnado de Brasil y Pakistán, entre otros países. "Para las personas que vienen del Este y tienen un alfabeto cirílico es más difícil", apuntó Álvarez.
La visita a la Casa de las Mujeres contó con la presencia de Lucía Fernández Ron, que es la concejala de Igualdad de Avilés y la coordinadora de este servicio municipal, Marta Elena García López.El objetivo del encuentro en la Casa de las Mujeres era mostrar las instalaciones, servicios, recursos de apoyo y líneas de trabajo que dispone el Ayuntamiento de Avilés en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y empoderamiento de las mujeres.
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