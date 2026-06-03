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La Factoría Cultural de Avilés convoca ocho ayudas para nuevos proyectos creativos

La convocatoria repartirá 16.000 euros entre creadores asturianos, nacionales e internacionales, con una dotación de 2.000 euros por propuesta

Una exposición en la Factoría Cultural

Una exposición en la Factoría Cultural / LNE

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Pelayo Méndez

Avilés

La Factoría Cultural vuelve a abrir una puerta directa a la creación contemporánea. El Ayuntamiento de Avilés activará desde mañana, jueves 4 de junio, y hasta el 18 de junio incluido, la convocatoria de ayudas a la producción artística 2026, una línea dotada con 16.000 euros que permitirá conceder ocho becas de 2.000 euros para impulsar proyectos vinculados al arte contemporáneo, la multidisciplinariedad y la difusión cultural desde la ciudad.

La convocatoria, publicada este miércoles en el BOPA, busca apoyar, promocionar y estimular la creación artística en todas sus disciplinas, con especial atención a quienes desarrollan proyectos de artes plásticas, arte gráfico, creación audiovisual, artes escénicas y literatura. El objetivo municipal es reforzar la cultura como actividad estratégica, tanto por su capacidad de generar actividad económica como por su aportación al valor identitario de Avilés.

La principal línea de apoyo será la Modalidad A, dotada con 12.000 euros, dirigida a artistas nacidos o empadronados en Asturias, mayores de edad, o a colectivos de hasta cuatro personas, siempre que acrediten al menos dos años de trayectoria en trabajos artísticos o de creación. En este apartado se concederán hasta seis ayudas, repartidas entre artes plásticas, arte gráfico y audiovisual, y arte escénico, literario y audiovisual, con dos becas para cada ámbito.

Fuera del Principado

La convocatoria reserva además dos apoyos para creadores de fuera de Asturias. La Modalidad B, con 2.000 euros, se dirige a artistas españoles no empadronados en Asturias, mientras que la Modalidad C, también con 2.000 euros, está pensada para creadores de terceros países, residentes en España o en el extranjero. En ambos casos, la Fundación Municipal de Cultura asumirá también los gastos de alojamiento durante un máximo de un mes en la residencia municipal habilitada para estos proyectos.

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Las solicitudes deberán tramitarse de forma online a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés, donde figuran todos los datos de la convocatoria, la documentación necesaria y el procedimiento de presentación. El plazo será breve: apenas quince días, del 4 al 18 de junio, para optar a unas ayudas concebidas como impulso a nuevos procesos creativos y como refuerzo del papel de la Factoría Cultural como espacio de experimentación artística.

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