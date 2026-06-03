Gaudí inspira una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico de Avilés
Las Meanas acogerá dos jornadas con productos de proximidad, oficios tradicionales y acciones de sensibilización sobre la enfermedad celíaca
El universo colorista, orgánico y sorprendente de Antoni Gaudí tomará este fin de semana Las Meanas como punto de partida de una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico (MAE) de Avilés. El arquitecto catalán, autor de iconos como la Sagrada Familia, la Casa Batlló o el Parque Güell, inspirará las actividades de una cita que reunirá el sábado 6 y el domingo 7 a 25 puestos de artesanía y alimentación, consolidándose como una de las propuestas más singulares del calendario local.
El mercado abrirá el sábado de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo mantendrá el horario de mañana y cerrará a las 20.00 horas. Los visitantes podrán encontrar productos de cerámica, joyería, ilustración, madera, textil, cuero, cosmética natural y vidrio, además de una amplia oferta gastronómica con quesos, miel, embutidos, chocolates, setas, mermeladas y otros alimentos de producción artesanal y ecológica.
La programación especial dedicada a Gaudí tendrá como uno de sus principales atractivos el taller de estampación inspirado en el artista, que se celebrará el sábado bajo la dirección de Lorena Poncela. Los participantes podrán crear y personalizar una tote bag utilizando sellos basados en los mosaicos y patrones del trencadís, una de las técnicas más reconocibles del creador catalán. La actividad se completará con una demostración en vivo de mosaico, una exposición divulgativa y un photocall temático para todos los públicos.
El domingo, los más pequeños serán protagonistas con el taller infantil «La salamandra de Gaudí», guiado por Isabel Soberado. La propuesta permitirá descubrir y reinterpretar mediante el color uno de los símbolos más emblemáticos de la obra gaudiniana. La actividad será gratuita, contará con materiales incluidos y no requerirá inscripción previa, reforzando el carácter familiar del mercado.
Los celíacos tienen su espacio
La cita incorporará además la iniciativa «En Ruta con Celi por la Senda sin Gluten», desarrollada junto a ASTURCEL, para facilitar la identificación de productos aptos para personas con enfermedad celíaca. A ello se sumará la presencia de las ONG PROCLADE y Médicos Mundi, así como de BIODEVAS, dentro de la carpa de voluntariado. El MAE regresará después los días 4 y 5 de julio y 5 y 6 de septiembre, manteniendo su apuesta por la artesanía, la alimentación de proximidad, la sostenibilidad y la dinamización social.
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