Guillermo Gelaz presenta en Avilés "La atalaya del silencio", su nueva novela ambientada en la costa castrillonense
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I. G.
Avilés
Guillermo Sánchez, Gelaz, presentó ayer su nueva novela que lleva por título "La atalaya del silencio" (TerraIgnota Ediciones). Lo hizo este miércoles en el palacio de Valdecarzana en un acto promovido por la asociación cultural "La Serrana". El acto contó con la presencia de José Andrés Menéndez, Julio Artos y José Antonio Rodas. "La atalaya del silencio" está ambientada en la costa castrillonense sin citarla e identificado en un pueblo costero de nombre Velmar y aborda una historia de amor, un reencuentro y un misterio, según precisó el autor.
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