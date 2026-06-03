Javier Fernández-Font renuncia a presentar su candidatura a la presidencia de la Cámara de Comercio

Javier Fernández-Font, director general de Alusín Solar, no presentará su candidatura a la presidencia de la Cámara de Comercio de Avilés. Los resultados obtenidos en las elecciones parciales de este martes (ocho grupos económicos) no fueron propicios al cambio y por lo tanto, “la decisión más coherente y respetuosa” es “no concurrir a la elección de presidente”, reconoció el empresario avilesino en una nota oficial.

“Quiero agradecer profundamente el apoyo, la confianza y el compromiso de todas las empresas, autónomos y profesionales que han respaldado esta candidatura. Hemos compartido una visión de futuro para la Cámara de Comercio basada en una mayor cercanía a las empresas, en el impulso de la industria como motor económico de la comarca, en la formación, la innovación y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones de empresarios”, destacó el empresario metalúrgico.

“Aunque el resultado electoral no ha sido el que esperábamos, estoy convencido de que las ideas y propuestas que hemos defendido siguen siendo válidas y seguirán formando parte del debate necesario sobre el futuro de la Cámara de Comercio de Avilés y de nuestra comarca”, añadió el empresario que tomará posesión de su vocalía. “Ejerceré esa responsabilidad con el mismo compromiso, dedicación y espíritu constructivo con el que inicié este proyecto”.

Javier Fernández-Font también quiso felicitar “a quien resulte elegido próximo presidente de la Cámara de Comercio de Avilés. “Tendrá por delante importantes retos y contará, en todo aquello que contribuya al progreso de nuestras empresas y de nuestra comarca, con mi colaboración leal y mi plena disposición”.

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Y concluye: “Las urnas han marcado un camino distinto al que defendíamos y corresponde ahora asumir ese resultado con respeto, responsabilidad y espíritu constructivo. Es momento de cerrar esta etapa y abrir una nueva en la que todos debemos contribuir al fortalecimiento de una institución fundamental para el desarrollo económico de Avilés y su comarca”.