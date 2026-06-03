Una merienda para unir generaciones en Avilés

Dos generaciones separadas por décadas, pero unidas por una misma ciudad, se sentarán este viernes a la misma mesa en Avilés para escucharse, conocerse y buscar puntos en común. El Espacio Joven de Avilés, ubicado en el Edificio Fuero, acogerá el 5 de junio, a las 19.00 horas, un encuentro intergeneracional entre jóvenes participantes en este recurso municipal y miembros de la asociación de mayores Amiganza.

La actividad surge a propuesta de Amiganza, interesada en conocer de cerca la realidad de la juventud avilesina y el trabajo que desarrolla el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Avilés. Durante la cita se presentarán proyectos, actividades y espacios de participación impulsados por y para la población joven, al tiempo que se favorecerá el intercambio de experiencias, intereses e inquietudes entre ambos colectivos.

El encuentro incluirá una merienda compartida y un tiempo de conversación en torno a los retos y oportunidades que afrontan las distintas generaciones. La propuesta pretende poner en valor el diálogo intergeneracional como herramienta para reforzar los vínculos comunitarios, mejorar el entendimiento mutuo y avanzar hacia una ciudad más cohesionada.

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El Espacio Joven se ha consolidado como un entorno abierto, seguro e inclusivo para promover la creatividad, la iniciativa juvenil y la participación. Por su parte, Amiganza, integrada principalmente por personas mayores de 60 años, trabaja en ámbitos como la lucha contra la soledad no deseada, la accesibilidad, la reducción de la brecha digital y la participación activa de las personas mayores en la vida social de Avilés.