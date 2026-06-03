Noah, la nueva voz de la Atención Primaria en Avilés: "Es una compañera de trabajo más"

"Buenos días, soy Noah, la agente virtual del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle con sus citas de Atención Primaria?". A partir de este miércoles, eso será lo que escucharán los usuarios de los centros de salud de la comarca de Avilés cuando llamen para gestionar una cita médica. El Sespa ha implantado en el área sanitaria el asistente virtual Noah, una herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá solicitar, modificar o anular citas, resolver determinadas consultas administrativas y realizar trámites durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La puesta en marcha fue presentada este miércoles en el despacho de Gerencia del Hospital Universitario San Agustín, donde responsables sanitarios defendieron que el nuevo sistema permitirá mejorar la accesibilidad telefónica, agilizar la atención a los pacientes y aliviar la carga de trabajo que soportan las unidades administrativas de los centros de salud. El servicio dará cobertura a cerca de 150.000 usuarios de nueve concejos: Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Gozón, Illas, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco.

La implantación alcanza a los diez centros de salud y quince consultorios periféricos de la comarca. Los usuarios podrán acceder al sistema a través del teléfono 984 27 80 00, sin depender de los horarios habituales de atención administrativa. El objetivo, según el Sespa, es reducir esperas, facilitar la gestión de citas, garantizar una respuesta telefónica permanente y evitar que la atención presencial en los centros se vea interrumpida continuamente por la recepción de llamadas.

Hablan los responsables

Carmen Menéndez, subdirectora de Atención Primaria y Salud Pública del Sespa, explicó que Noah ha arrancado este miércoles en la comarca de Avilés y que "150.000 personas podrán acceder a esta gestión de citas". La responsable sanitaria subrayó que se trata de un sistema conversacional, dotado de lenguaje natural y de capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje, que "permite la interacción fluida con los pacientes" y que no solo gestiona citas o anulaciones, sino que también puede resolver preguntas frecuentes relacionadas con la atención sanitaria.

El desarrollo de Noah incluyó un intenso proceso de entrenamiento de la inteligencia artificial para adaptarla a las particularidades del habla de los usuarios asturianos. Durante su desarrollo se trabajó con distintas expresiones, acentos y formas de comunicación habituales en la comunidad, lo que permite que el sistema comprenda con normalidad términos tan comunes como "guaje" o "neñu" y los relacione correctamente con su significado. Por el momento, el proyecto está centrado en un castellano adaptado a los usos lingüísticos de Asturias, aunque sus responsables avanzaron que en el futuro podrá evolucionar para operar en diferentes idiomas y lenguas.

Menéndez destacó además que Noah es capaz de redirigir al paciente según sus necesidades, interpretar "el lenguaje y la forma de hablar" de cada usuario y transferir la llamada cuando identifica una situación que requiere atención específica o detecta posibles indicios de gravedad. "Estamos buscando generar accesibilidad al paciente, que siempre se respondan las llamadas", señaló la subdirectora. Desde su puesta en marcha en Asturias, el sistema ha gestionado ya más de 17.000 citas, contribuyendo a agilizar los circuitos administrativos y a que la actividad presencial no se vea interrumpida constantemente por la atención telefónica. "Es una compañera de trabajo más", resumió.

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La experiencia comenzó en marzo en el valle del Nalón y posteriormente se extendió a Carreño, Gijón y Villaviciosa. "La experiencia ha sido muy buena", afirmó Menéndez, quien destacó que Noah da ya cobertura a cerca de la mitad de la población asturiana y ayuda a "solucionar el desborde en los centros de salud". Por su parte, Asunción Artime, gerente del área sanitaria del Noroccidente, defendió que la herramienta "garantizará una atención telefónica inmediata" y recalcó que "no quita puestos de trabajo", sino que permite "reducir la carga de trabajo de las unidades administrativas y reordenar sus flujos de trabajo".