"Un paseo por Avilés", un libro que retrata en 120 fotografías su transformación en los últimos años: "Es una recopilación amable, que muestra la belleza de la ciudad y lo cuidada que está"

De la colaboración del fotógrafo avilesino, Félix González, y el historiador y antiguo director del Museo de Historia Urbana, Manuel Ángel Hidalgo, surgió un libro "amable, que muestra la belleza de Avilés y lo cuidada que está". Se trata de "Un paseo por Avilés", una recopilación de 120 fotografías que "reflejan la transformación que ha tenido la ciudad en los últimos años", explica González, fotógrafo nacido en la ciudad "hace un montón de tiempo", lo que le ha permitido ser testigo directo de su transformación: "Lo que yo conocía de chaval dista mucho de lo que conocemos ahora, ha pegado un giro de 180 grados".

El libro incluye imágenes de gran formato, a tamaño de página y otras a doble página. "Hay fotografías nocturnas, para que la gente vea lo diferente que es Avilés por la noche, durante la hora azul", explica. También hay apartados dedicados a la ría, por la relevancia del estuario: "Yo hago mucha fotografía náutica, por lo que tenía que añadir fotos de barcos entrando por la ría". Incluso las hay del cementerio, "que es precioso", señala.

El 80% de las fotos que hay son actuales, realizadas durante el último año y medio. Las demás, son de archivo. Trabajar con Manuel Ángel Hidalgo le sirvió para marcar algunas pautas: "Él es muy conocedor de la ciudad y me enseñó sitios de Avilés que incluso yo desconocía". El historiador fue el encargado de ordenar las fotografías, poner los pies de foto y de escribir el prólogo. "Trabajar con él ha sido fantástico, porque está siempre dispuesto a todo y anima un montón a seguir adelante", admite.

De las 120 imágenes que incluye el libro, hay una que es especial para González, donde plasma una de sus tantas memorias de la infancia: "Es el balcón, un mirador y una fachada de la casa de mi abuela, en la calle Pablo Iglesias". Se crio en el barrio, por la zona de Rivero, donde veía a sus tías y cruzaba el parque Ferrera para ir al instituto. "Es un lugar que me evoca a la nostalgia", cuenta.

Las fotografías son en su mayoría de paisajes, así que no sale gente: "Que haya personas en ellas hace que tengan el protagonismo, pero yo quiero que sea de la ciudad". Por eso, muchas de ellas están hechas muy temprano: "Salía los domingos a la ocho de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo, o por la noche cuando hay menos ambiente por las calles", explica.

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Desde el principio sabía que iban a ser 120 fotografías, 150 páginas: "Fui haciendo una selección poco a poco, es un proceso largo y complicado, pero creo que ha quedado un buen resultado". Por eso, espera que a todos los avilesinos les guste el libro, "que vean el trabajo y reconozcan el Avilés bonito", afirma. De aquí en adelante, cree que aún quedan cosas por contar y fotografiar, "alguna que debería haber estado pero que al final ha faltado. Pero refleja bien lo que es la ciudad actual", concluye.