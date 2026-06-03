Los VIII "Premios Alfredo Noval" reconocen la labor del naturalista Xuan Fernández García y la revista Naturalia Cantabricae

El espacio Portus acogió este miércoles el acto de entrega de los VIII Premios Alfredo Noval, los galardones llevan el nombre del considerado “padre del naturalismo asturiano” Alfredo Noval y son un homenaje a su memoria y un reconocimiento a su legado científico. Estas distinciones fueron a parar a título póstumo a Xuan Fernández García, naturalista y ornitólogo con más de cuarenta años de experiencia en la categoría individual y a la publicación Naturalia Cantabricae en la modalidad de entidades.

El acto contó con la presencia de familiares de Fernández García que recogieron el premio individual así como de participantes en la revista científica creada por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) de la Universidad de Oviedo que hicieron lo propio con el galardón a colectivos. Los representantes del patronato de los premios que son la familia Noval, la Autoridad Portuaria de Avilés y el Grupo Naturalista Mavea presidieron la entrega a la que también se sumó el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, y el responsable de Sostenibilidad del Puerto, Alejandro Varas.

Xuan Fernández García se pasó cuatro décadas observando, estudiando, anillando y rehabilitando miles de aves urbanas. Realizó esa labor de manera altruista durante ese tiempo y coordinó ese papel con bomberos, veterinarios, proveedores de alimentos y animalistas de Gijón. También realizó una intensa labor como educador y conferenciante en todo tipo de entidades públicas y privadas, muy especialmente con los más jóvenes a los que lograba impresionar, sensibilizar y emocionar como nadie con su pasión por la naturaleza.

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La publicación Naturalia Cantabricae nació en el año 2000 para cubrir la necesidad de relatar una amplia producción de proyectos de investigación de temática medioambiental que entendían que toda la zona cantábrica de Galicia a Pirineos debía ser considerada como una unidad propia. La revista, con 26 años de vida, sobrevive a múltiples proyectos similares y para conseguirlo ha tenido que adaptarse a la edición digital o prescindir de una periodicidad fija, entre otras estrategias. Como todos los grandes proyectos, está repleto de nombres y apellidos de científicos e investigadores que fueron y continúan siendo fundamentales en su desarrollo como Jorge Marquínez, Carlos Nores, Álvaro Bueno, Arturo Colina y Eduardo Cires, entre otros.