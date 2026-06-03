Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Los VIII "Premios Alfredo Noval" reconocen la labor del naturalista Xuan Fernández García y la revista Naturalia Cantabricae

La entrega se desarrolló en el espacio Portus con la presencia de la familia del "padre del naturalismo asturiano", miembros de Mavea y el presidente de la Autoridad portuaria de Avilés

Los premiados ayer en compañía de los promotores de los premios Alfredo Noval, este miércoles en Portus. .

Los premiados ayer en compañía de los promotores de los premios Alfredo Noval, este miércoles en Portus. . / A. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

I. G.

Avilés

El espacio Portus acogió este miércoles el acto de entrega de los VIII Premios Alfredo Noval, los galardones llevan el nombre del considerado “padre del naturalismo asturiano” Alfredo Noval y son un homenaje a su memoria y un reconocimiento a su legado científico. Estas distinciones fueron a parar a título póstumo a Xuan Fernández García, naturalista y ornitólogo con más de cuarenta años de experiencia en la categoría individual y a la publicación Naturalia Cantabricae en la modalidad de entidades.

El acto contó con la presencia de familiares de Fernández García que recogieron el premio individual así como de participantes en la revista científica creada por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) de la Universidad de Oviedo que hicieron lo propio con el galardón a colectivos. Los representantes del patronato de los premios que son la familia Noval, la Autoridad Portuaria de Avilés y el Grupo Naturalista Mavea presidieron la entrega a la que también se sumó el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, y el responsable de Sostenibilidad del Puerto, Alejandro Varas.

Xuan Fernández García se pasó cuatro décadas observando, estudiando, anillando y rehabilitando miles de aves urbanas. Realizó esa labor de manera altruista durante ese tiempo y coordinó ese papel con bomberos, veterinarios, proveedores de alimentos y animalistas de Gijón. También realizó una intensa labor como educador y conferenciante en todo tipo de entidades públicas y privadas, muy especialmente con los más jóvenes a los que lograba impresionar, sensibilizar y emocionar como nadie con su pasión por la naturaleza.

Noticias relacionadas

La publicación Naturalia Cantabricae nació en el año 2000 para cubrir la necesidad de relatar una amplia producción de proyectos de investigación de temática medioambiental que entendían que toda la zona cantábrica de Galicia a Pirineos debía ser considerada como una unidad propia. La revista, con 26 años de vida, sobrevive a múltiples proyectos similares y para conseguirlo ha tenido que adaptarse a la edición digital o prescindir de una periodicidad fija, entre otras estrategias. Como todos los grandes proyectos, está repleto de nombres y apellidos de científicos e investigadores que fueron y continúan siendo fundamentales en su desarrollo como Jorge Marquínez, Carlos Nores, Álvaro Bueno, Arturo Colina y Eduardo Cires, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
  2. Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
  3. La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
  4. Iyán Fariña 'buscaba su camino en la vida' cuando encontró la desgracia en Salinas: 'Es un guaje tranquilo, prudente, tímido y muy querido
  5. El misterio de la pancarta de la playa de Salinas: el arenal amanece con un cartel de 'Playa peligrosa, prohibido el baño' que no fue instalado por Ayuntamiento ni Salvamento
  6. Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él
  7. Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
  8. Una de las mejores orquesta de España vuelve a la comarca de Avilés

Los VIII "Premios Alfredo Noval" reconocen la labor del naturalista Xuan Fernández García y la revista Naturalia Cantabricae

Los VIII "Premios Alfredo Noval" reconocen la labor del naturalista Xuan Fernández García y la revista Naturalia Cantabricae

Guillermo Gelaz presenta en Avilés "La atalaya del silencio", su nueva novela ambientada en la costa castrillonense

Guillermo Gelaz presenta en Avilés "La atalaya del silencio", su nueva novela ambientada en la costa castrillonense

El Ayuntamiento de Avilés estudia con el Principado la gestión pública del servicio de aguas: "Se ha quebrado la confianza en el socio privado de Aguas de Avilés"

El Ayuntamiento de Avilés estudia con el Principado la gestión pública del servicio de aguas: "Se ha quebrado la confianza en el socio privado de Aguas de Avilés"

La Factoría Cultural de Avilés convoca ocho ayudas para nuevos proyectos creativos

La Factoría Cultural de Avilés convoca ocho ayudas para nuevos proyectos creativos

Avilés renovará la cubierta de la Casa de Cultura para acabar con las filtraciones

Avilés renovará la cubierta de la Casa de Cultura para acabar con las filtraciones

Alfredo Muñiz, economista: "Solamente el 2% de las empresas familiares llegan a una cuarta generación, a medida que pasa el tiempo, las relaciones entre ellos se van complicando"

Alfredo Muñiz, economista: "Solamente el 2% de las empresas familiares llegan a una cuarta generación, a medida que pasa el tiempo, las relaciones entre ellos se van complicando"

Jerónimo Granda, actúa este jueves en el Palacio Valdés de Avilés: "Me llevo estupendamente bien con la inteligencia artificial porque no le hago caso"

Jerónimo Granda, actúa este jueves en el Palacio Valdés de Avilés: "Me llevo estupendamente bien con la inteligencia artificial porque no le hago caso"

Avilés lleva su estrategia turística al foro nacional de destinos inteligentes

Avilés lleva su estrategia turística al foro nacional de destinos inteligentes
Tracking Pixel Contents