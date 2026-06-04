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Agustín Hernández recurre la invalidación de avales de su candidatura a la presidencia de la Ucayc

El empresario pide disponer de un periodo para subsanar los errores en sus avales

Agustín Hernández

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A. F. V.

El peluquero Agustín Hernández no tira la toalla. Después de que la mesa electoral de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) invalidase 23 de sus avales, considerando únicamente correctos 49, uno menos de los que exigen los estatutos de la entidad para permitira la candidatura a la presidencia, el empresario avilesino ha decidido recurrir la decisión.

En su argumentación, Hernández señala que el censo electoral que le fue entregado estaba incompleto y que 15 de los avales invalidados contenían una fotocopia del DNI del represetantes de la empresa, siendo estas sociedades unipersonales, "coincidiendo, por tanto, el socio único con el administrador único" de la compañía. Por estos motivos, y al entender que se trata de "meros defectos accesorios de documentación subsanable", el empresario pide disponer de un periodo para reparar estos errores.

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La mesa electoral sí dio por válidos los avales presentados por el confitero Emilio Vidal, 128 en total, quien es, hasta ahora, el único candidato a presidir la entidad gremal avilesina.

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