Avilés acelera con más de trescientos coches a la venta y un rally de clásicos en La Magdalena

"Es una gozada ver que en 22 años se haya consolidado una feria en esta ciudad". La Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias vuelve este fin de semana al Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena convertida ya en una de las grandes citas comerciales de Avilés y en el salón más longevo del sector en el Principado. La muestra, que alcanza su vigésimo segunda edición, se celebrará desde este viernes y hasta el domingo, con más de 350 vehículos en exposición y la presencia de más de 30 marcas, entre concesionarios y empresas de compraventa.

La presentación de la feria tuvo lugar este jueves con la participación de representantes de la Cámara de Comercio de Avilés, la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA), Caja Rural de Asturias y el Automóvil Club del Noroeste. Desde la organización se destacó que el certamen ocupará la totalidad del pabellón de La Magdalena y volverá a ofrecer durante tres días una amplia oferta de vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, además de las últimas novedades del sector. "En tres días todas las marcas estarán juntas en un mismo recinto para que la gente pueda admirar y conocer hacia dónde se mueve el sector", señaló Miguel Pérez Carballo, presidente de ASPA.

La feria reunirá berlinas, monovolúmenes, SUV, todoterrenos, deportivos, vehículos de alta gama, comerciales, microcoches y clásicos, en una selección pensada para quienes estén valorando la compra de un automóvil. Los organizadores subrayan que se trata de vehículos en excelente estado, con condiciones "especialmente atractivas" y precios competitivos. La cita, que recibe una media de 4.000 visitantes por edición, se ha consolidado como "una de las citas comerciales más importantes de la comarca" y como un escaparate para un sector que sigue siendo clave en la economía local.

Pérez Carballo puso el foco en el buen momento que atraviesa el mercado del automóvil, que, según explicó, crece este año por encima del 5% y podría cerrar 2026 con más de 1,2 millones de matriculaciones de vehículos nuevos. "Por fin será el primer año en que se supere el mejor ejercicio de venta de coches anterior a la pandemia", afirmó. También destacó el avance de las nuevas motorizaciones y del coche electrificado, un segmento que, según apuntó, ya concentra buena parte de las matriculaciones gracias a la llegada de nuevas marcas, la equiparación de precios con los vehículos de combustión y el impulso de las ayudas y ventajas fiscales.

Caja Rural de Asturias, patrocinadora del salón, defendió igualmente el valor de una feria que "es mucho más que un evento comercial". Su representante, José Manuel Vega, director de Zona de la entidad y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Avilés, afirmó que el certamen es "un espacio donde se genera confianza, donde se facilitan oportunidades reales de compra y donde el cliente encuentra cercanía, asesoramiento y soluciones adaptadas". La entidad financiera destacó su papel en la financiación de operaciones y su apoyo a una iniciativa que, edición tras edición, contribuye a dinamizar la actividad económica de la comarca.

Los clásicos al asfalto

Como complemento a la exposición comercial, La Magdalena acogerá también el III Rally de Regularidad Clásica La Magdalena, organizado por el Automóvil Club del Noroeste. La prueba se celebrará el sábado y reunirá vehículos clásicos de más de 30 años de antigüedad. Fermín García, representante del club, explicó que el rally se disputará en la modalidad de regularidad "Calcar", en la que los participantes realizan una primera pasada para marcar sus tiempos y una segunda para intentar reproducirlos. "Cada coche puede adaptar su velocidad a sus prestaciones y a su época", señaló. La prueba cuenta con 25 inscritos, con vehículos que van desde principios de los años sesenta hasta 1995.

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La 22ª Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias estará abierta los tres días, de 11.00 a 20.00 horas. La entrada tendrá un precio de 2 euros, mientras que los menores de 12 años podrán acceder gratis. La cita está organizada por la Cámara de Comercio de Avilés en colaboración con ASPA y se desarrollará en un recinto con más de 6.000 metros cuadrados de espacio expositivo.