Avilés destina 230.000 euros al apoyo de ONG en proyectos de cooperación internacional
Las organizaciones no gubernamentales interesadas podrán presentar sus solicitudes para optar a las subvenciones hasta el próximo 25 de junio
P. M.
El Ayuntamiento de Avilés abre este 5 de junio el plazo para solicitar las subvenciones municipales destinadas a proyectos de Cooperación al Desarrollo del ejercicio 2026. Las organizaciones interesadas tienen hasta el 25 de junio para presentar sus candidaturas, tras la publicación hoy del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
La Concejalía de Cooperación Internacional destinará 230.000 euros a esta convocatoria, una cifra que supera en 30.000 euros la del año anterior. Los fondos se distribuyen en dos líneas: 150.000 euros para gastos corrientes y 80.000 euros para gastos de inversión, con un límite máximo de 20.000 euros por proyecto.
Pueden optar a las ayudas las ONG constituidas conforme a la normativa vigente e inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales para la Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias. Deben ser entidades sin ánimo de lucro y tener entre sus fines institucionales la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria o el fomento de la solidaridad entre los pueblos. La convocatoria se resuelve en régimen de concurrencia competitiva.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, deben presentarse a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Avilés o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.
En el ejercicio 2025, el consistorio avilesino financió 14 proyectos por un importe total de 200.000 euros, desarrollados en países como Guinea, Benin, Malí, Senegal, Sahara, Haití, Perú y Bolivia.
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