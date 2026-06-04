Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Avilés eleva a 230.000 euros las ayudas a ONG para llevar proyectos de cooperación a países desfavorecidos

Las entidades podrán optar a financiación para cubrir gastos de funcionamiento y ejecutar actuaciones de inversión, con subvenciones de hasta 20.000 euros por iniciativa

Agustín Medina, en la bancada.

Agustín Medina, en la bancada. / Miki López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pelayo Méndez

Avilés

Avilés refuerza su compromiso con la solidaridad internacional con una nueva inyección de fondos para las ONG. El Ayuntamiento destinará este año 230.000 euros a financiar proyectos de cooperación al desarrollo, una cifra que supone un incremento de 30.000 euros respecto al ejercicio anterior. La convocatoria, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), abrirá el plazo de presentación de solicitudes este viernes, que permanecerá abierto hasta el 25 de junio.

La Concejalía de Cooperación Internacional incrementa así su apuesta por iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida en los países más desfavorecidos, promoviendo la defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la reducción de las desigualdades y la erradicación de la pobreza. Las ayudas buscan respaldar proyectos impulsados por entidades especializadas en el ámbito de la solidaridad y la cooperación descentralizada.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán optar a ellas las ONGD inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales para la Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias, siempre que carezcan de ánimo de lucro y desarrollen actividades relacionadas con la cooperación internacional, la ayuda humanitaria o el fomento de la solidaridad entre los pueblos.

La convocatoria contempla dos líneas de financiación. Por un lado, se reservan 150.000 euros para gastos corrientes y, por otro, 80.000 euros para inversiones. La cuantía de cada ayuda se determinará en función de los criterios establecidos en las bases reguladoras, aunque ninguna iniciativa podrá recibir más de 20.000 euros. Las solicitudes deberán tramitarse a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Avilés o mediante cualquiera de los procedimientos previstos por la legislación administrativa vigente.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Avilés

La edición anterior permitió financiar 14 proyectos con una aportación global de 200.000 euros, beneficiando actuaciones en países como Guinea, Benín, Mali, Senegal, Haití, Perú, Bolivia, México, Guatemala, Ecuador o los campamentos de población refugiada del Sáhara. Entre las entidades beneficiarias figuraron organizaciones como Cruz Roja Española, Manos Unidas, Medicus Mundi Norte, Cáritas Diocesana de Oviedo o Ingeniería Sin Fronteras, entre otras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
  2. Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
  3. La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
  4. Sabel Noriega, la castrillonense de 32 años con una enfermedad rara que ha sacado tres titulaciones universitarias: 'Mis padres siempre me dijeron que no hay nada imposible
  5. El misterio de la pancarta de la playa de Salinas: el arenal amanece con un cartel de 'Playa peligrosa, prohibido el baño' que no fue instalado por Ayuntamiento ni Salvamento
  6. Familiares y amigos dan en Avilés el último adiós a Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en Salinas: 'Ahora toca afrontar el duelo
  7. Carta abierta de la familia de Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en la playa de Salinas: 'Sentir el calor de nuestra gente está siendo un pilar fundamental para nosotros
  8. El calvario de Alfredo Cuervo, castrillonense de 44 años, con una enfermedad ultra rara: 'Los dedos de los pies se me mueven solos y eso me provoca muchísimo dolor

Avilés eleva a 230.000 euros las ayudas a ONG para llevar proyectos de cooperación a países desfavorecidos

Avilés eleva a 230.000 euros las ayudas a ONG para llevar proyectos de cooperación a países desfavorecidos

Llamazares (PP) ve una "cortina de humo" en el plan del Ayuntamiento para recuperar la gestión del servicio de agua: "No es el momento de esconder los 15 millones detrás de otra discusión"

Llamazares (PP) ve una "cortina de humo" en el plan del Ayuntamiento para recuperar la gestión del servicio de agua: "No es el momento de esconder los 15 millones detrás de otra discusión"

Reducen a 9 meses la pena a una conductora que casi atropella adrede a unos jóvenes en Corvera: padece esquizofrenia

Reducen a 9 meses la pena a una conductora que casi atropella adrede a unos jóvenes en Corvera: padece esquizofrenia

Avilés destina 230.000 euros al apoyo de ONG en proyectos de cooperación internacional

Avilés destina 230.000 euros al apoyo de ONG en proyectos de cooperación internacional

El Hospital Universitario San Agustín de Avilés se prepara para enfrentarse a grandes catástrofes: check-lists, logística, coordinación con instituciones...

El Hospital Universitario San Agustín de Avilés se prepara para enfrentarse a grandes catástrofes: check-lists, logística, coordinación con instituciones...

Alfredo Muñiz, economista: "Solamente el 2% de las empresas familiares llegan a una cuarta generación, a medida que pasa el tiempo, las relaciones entre ellos se van complicando"

Alfredo Muñiz, economista: "Solamente el 2% de las empresas familiares llegan a una cuarta generación, a medida que pasa el tiempo, las relaciones entre ellos se van complicando"

Los jóvenes músicos de Avilés aprenden a mimar sus instrumentos: "Si no los cuidas, se devalúan y suenan peor"

Los jóvenes músicos de Avilés aprenden a mimar sus instrumentos: "Si no los cuidas, se devalúan y suenan peor"

Daniel González se asegura la presidencia de la Cámara de Comercio de Avilés: “Los números han hablado y reflejan un respaldo abrumador a la actual ejecutiva"

Daniel González se asegura la presidencia de la Cámara de Comercio de Avilés: “Los números han hablado y reflejan un respaldo abrumador a la actual ejecutiva"
Tracking Pixel Contents