Avilés eleva a 230.000 euros las ayudas a ONG para llevar proyectos de cooperación a países desfavorecidos

Avilés refuerza su compromiso con la solidaridad internacional con una nueva inyección de fondos para las ONG. El Ayuntamiento destinará este año 230.000 euros a financiar proyectos de cooperación al desarrollo, una cifra que supone un incremento de 30.000 euros respecto al ejercicio anterior. La convocatoria, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), abrirá el plazo de presentación de solicitudes este viernes, que permanecerá abierto hasta el 25 de junio.

La Concejalía de Cooperación Internacional incrementa así su apuesta por iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida en los países más desfavorecidos, promoviendo la defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la reducción de las desigualdades y la erradicación de la pobreza. Las ayudas buscan respaldar proyectos impulsados por entidades especializadas en el ámbito de la solidaridad y la cooperación descentralizada.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán optar a ellas las ONGD inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales para la Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias, siempre que carezcan de ánimo de lucro y desarrollen actividades relacionadas con la cooperación internacional, la ayuda humanitaria o el fomento de la solidaridad entre los pueblos.

La convocatoria contempla dos líneas de financiación. Por un lado, se reservan 150.000 euros para gastos corrientes y, por otro, 80.000 euros para inversiones. La cuantía de cada ayuda se determinará en función de los criterios establecidos en las bases reguladoras, aunque ninguna iniciativa podrá recibir más de 20.000 euros. Las solicitudes deberán tramitarse a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Avilés o mediante cualquiera de los procedimientos previstos por la legislación administrativa vigente.

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La edición anterior permitió financiar 14 proyectos con una aportación global de 200.000 euros, beneficiando actuaciones en países como Guinea, Benín, Mali, Senegal, Haití, Perú, Bolivia, México, Guatemala, Ecuador o los campamentos de población refugiada del Sáhara. Entre las entidades beneficiarias figuraron organizaciones como Cruz Roja Española, Manos Unidas, Medicus Mundi Norte, Cáritas Diocesana de Oviedo o Ingeniería Sin Fronteras, entre otras.