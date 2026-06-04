Avilés será escaparate nacional de buenas prácticas en salud y bienestar ciudadano

Avilés volverá a situarse en septiembre en el mapa nacional de las políticas locales de salud pública. La ciudad será sede de la próxima Asamblea de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), integrada en la FEMP, después de que el Consejo de Gobierno de la red aprobase por unanimidad la candidatura avilesina en su reunión celebrada esta semana en la sede de la federación.

La cita reunirá en Avilés a municipios de toda España para compartir buenas prácticas, proyectos e iniciativas vinculadas a la promoción de la salud, el bienestar ciudadano y la acción comunitaria. La RECS está formada actualmente por 557 entidades, que representan a cerca de 29 millones de habitantes, y trabaja en línea con el proyecto "Healthy Cities" de la Organización Mundial de la Salud.

La concejala de Ciudad Saludable y Mayores, Ana Suárez Guerra, valoró la elección como un reconocimiento al trabajo desarrollado por el municipio. "Avilés reúne todas las condiciones para ser una excelente anfitriona de la Asamblea de la Red Española de Ciudades Saludables", afirmó la edil, que destacó que la ciudad cuenta con una "trayectoria consolidada y coherente" en la promoción de la salud desde el ámbito local. Suárez subrayó además el papel de la Mesa Intersectorial de Salud, en la que participan agentes sanitarios, sociales, asociativos y comunitarios, como herramienta para generar "iniciativas reales a través de grupos de trabajo estables".

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El Ayuntamiento remarca que este compromiso se refleja en proyectos como la participación de Avilés en Fast-Track Cities, el Proyecto Zero junto a la AECC para prevenir el tabaquismo juvenil, o su condición de ciudad fundadora de la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental. "Avilés aporta experiencia, compromiso y capacidad de trabajo en red, y acoger esta asamblea es una oportunidad para compartir buenas prácticas y seguir avanzando, desde lo local, en la mejora de la salud de la ciudadanía", concluyó Suárez.