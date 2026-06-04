Brad Pitt, Tony Parker y Di Caprio se suman al brindis más famoso de Avilés

Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Francis Ford Copola... podría ser un estreno en Hollywood, pero es el Famous Wine Festival de Avilés. El certamen volvió a presentarse este jueves en el Terruño Gastrogourmet, nuevo establecimiento incorporado a la iniciativa, con una edición que se celebrará del 4 al 14 de junio en Avilés y Piedras Blancas y que reunirá a 13 locales en torno a vinos vinculados a celebridades.

La concejala de Turismo, Raquel Ruíz, destacó que se trata de "un festival único en el mundo" y una herramienta "fundamental" para hablar de Avilés y de Asturias fuera de la región. "Nos da la oportunidad de incentivar un mayor turismo en una época del año en la que todavía no estamos en temporada alta", señaló, antes de subrayar que apostar por el vino permite a la comarca diferenciarse en una comunidad asociada sobre todo a la sidra.

Entre las principales novedades figuran el vino "Los Conejos Malditos", asociado a la última película de Leonardo Di Caprio, que se servirá en Casa Topete, y el regreso de los vinos de Sting, en Bogotá Plaza. "Es una bodega propia del cantante, no una colaboración ni una etiqueta", explicó David Fernández-Prada, responsable de Gustatio. También vuelve el champán de Tony Parker y se incorpora una tercera cata, con armonización de vinos y quesos.

El programa incluye tres actividades gratuitas, previa inscripción: este jueves, en el Palacio de Avilés, la cata "Las celebridades y su relación con el vino"; el viernes, en Casa Topete, "Famosos quesos y famosos vinos"; y el jueves 11, en el Monasterio de Santa María de Raíces, "Pedacitos de piedras y arena: la importancia del terroir". "No se trata de embaucar a la gente detrás de una figura, sino de crear cultura de vino y defender a la hostelería local", remarcó Fernández-Prada.

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La nómina de famosos incluye a Brad Pitt, Sarah Jessica Parker, Norman Foster, Loquillo, Álvaro Muñoz Escassi, Rafael Moneo, Fonsi Nieto, Francis Ford Coppola, Eneko Atxa o la baronesa Thyssen, con precios populares por copa. El festival, creado en 2010 por la Mancomunidad Comarca Avilés y Gustatio, alcanza así su decimoséptima edición convertido en una cita ya asentada. "Por lo menos hasta el 20 hay que llegar", bromeó Fernández-Prada, convencido de que el certamen "goza de muy buena salud".