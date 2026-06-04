Daniel González se asegura la presidencia de la Cámara de Comercio de Avilés: “Los números han hablado y reflejan un respaldo abrumador a la actual ejecutiva"

Daniel González, el actual presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, revalidará su cargo al frente de la segunda institución más importante de la ciudad. “Los números han hablado y reflejan un respaldo abrumador y transversal a la actual ejecutiva”, aseguró tras conocer la retirada de Javier Fernández-Font de la carrera a la presidencia.

“La elevada participación y el resultado obtenido evidencian la voluntad del empresariado de reforzar la gestión actual y dar continuidad al proyecto en marcha, iniciado en el 2022”, continuó González, que se hizo cargo de la presidencia tras el mandato que protagonizó el empresario Luis Noguera. “Pese a las actuaciones y comentarios promovidos por algunas personas concretas, motivadas por su descontento con los cambios introducidos en la gestión y en especial con el control interno y económico de la organización, el resultado final ha sido contundente”, destacó González, que probablemente retomará la presidencia en todas sus competencias en dos semanas (el Principado de Asturias tiene 30 días para convocar el plenario del que tiene que salir la nueva comisión ejecutiva: un presidente y once vocales ejecutivos).

González señaló también: “El apoyo recibido ha superado ampliamente cualquier expectativa y se ha visto reforzado por una participación especialmente significativa. De hecho, en varios grupos el número de votos obtenidos llegó a duplicar en las urnas las candidaturas contrarias, consolidando un mensaje inequívoco de confianza en el rumbo, la gestión y el modelo de gobierno actuales”.

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Y apostilló: “Sigue esperando la materialización de aquel supuesto 70% de apoyo anunciado por la ‘candidatura’ de Javier Fernández-Font, tanto en su sector industrial como, especialmente, en relación con el respaldo generalizado atribuido a su supuesto comité ejecutivo”.