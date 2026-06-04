El Famous Wine Festival vuelve a Avilés y Piedrasblancas con 3 catas, nuevos locales y nuevos vinos

El Famous Wine Festival, el único festival de vinos de famosos del mundo, vuelve un año más a la Comarca de Avilés. Y lo hace, como es habitual, cargado de novedades. El evento, que se celebrará en Avilés y Piedrasblancas entre el 4 y el 14 de junio, mantiene el número de vinotecas respecto a la anterior edición, sumando 13 participantes. Además, presenta nuevas creaciones de famosos, como el vino "Los Conejos Malditos", que comparte plano con Leonardo Di Caprio en su última película, "Una batalla tras otra".

Así, la Comarca de Avilés extenderá la alfombra roja para que desfilen Brad Pitt, Fonsi Nieto, Tony Parker, Loquillo, Sarah Jessica Parker, Rafael Moneo, Álvaro Muñoz Escassi o la Baronesa Thyssen. Además, este año vuelven al certamen vinos como los de Sting o Francis Ford Coppola.

Algunos de los vinos del Famous Wine Festival en la pasada edición del evento / Mario Canteli

Esta edición de 2026 promete ser una de las más exitosas de los más de cinco lustros de vida del Festival. De un lado, por la presencia de nuevos establecimientos participantes, que han abierto sus puertas en los últimos meses, como Bogotá Plaza, en la plaza del Mercado avilesino, y, por otro, por la calidad de vinos que se podrán degustar en el festival, con elaboraciones de Champagne, Australia, California o la Toscana.

El festival se complementa con catas y actividades. Hoy el pistoletazo de salida lo dará "Las celebridades y su relación con el vino", a las 19 horas en el Palacio de Avilés (Plaza de España, 9, Avilés). La segunda cata tendrá lugar a las 18:30 horas, en Casa Topete (plaza de la Constitución, 8, Piedrasblancas), y versará sobre "Famosos quesos y famosos vinos". La última de las catas se celebrará el jueves 11 de junio, en el Monasterio de Santa María de Raíces (Avda. de Raíces, 1 Salinas), bajo el título "Pedacitos de piedras y arena: la importancia del terroir". Todas ellas son gratuitas, previa inscripción en la web gustatioeventos.es

En total, son 13 los establecimientos hosteleros participantes, que ofrecen los vinos de los famosos por copas a precios populares, decoran sus locales en honor al famoso, poniendo su música si es un cantante o sus películas si es un director de cine.

Locales y vinos participantes en el festival del 4 al 14 de junio -33400 (Avda Alemania, 30, Avilés): Brad Pitt -Bogotá Plaza (Plaza Hermanos Orbón, s/n, puesto 17, Avilés): Sting -Bombé (Pedro Menéndez, 8, Avilés): Tony Parker -Casa Topete (Avenida de la Constitución, 8, Piedrasblancas): Leonardo Di Caprio -El Pañol (Plaza del Carbayo, 1, Avilés): Sarah Jessica Parker -El Rincón Suizo (Galiana, 30, Avilés): Norman Foster -Merlot Vinos y Tapas (Cabruñana, 3, Avilés): Loquillo -Piazza Café (Plaza de España, 12, Avilés): Álvaro Muñoz Escassi -Punto de Encuentro La Madreña (Ferrería, 3, Avilés): Rafael Moneo -Ronda 14 (Alfonso VII, 20, Avilés): Fonsi Nieto -Sal de Vinos (Muralla, 36, Avilés): Francis Ford Coppola -Terruño Gastrogourmet (Plaza Hermanos Orbón, s/n, Puesto 14, Avilés): Eneko Atxa -Tuercebotas (Galiana, 62, Avilés): Baronesa Thyssen

Sin duda, el Famous Wine Festival es una oportunidad inmejorable para visitar una comarca de aires industriales que ha puesto su foco en el turismo de calidad y la gastronomía.