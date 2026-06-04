Con forma de convertidor de Ensidesa y con menos aluminio: los alumnos del IES Número 5 de Avilés diseñan una lata de refresco más ecológica que las del supermercado

Una recipiente más ecológico y con reminiscencias a Ensidesa. El alumnado de 4º de la ESO del IES Número 5 ha ideado un nuevo prototipo de una lata de bebida cuya fabricación requiere un 5% menos de aluminio que los envases tradicionales, reduciendo así su impacto global. El proyecto ha supuesto la implicación de cuatro departamentos del centro (Matemáticas, Tecnología, Plástica y Lengua) y entre todos han logrado reducir el tamaño de la tradicional lata sin que perdiera volumen, diseñaron la etiqueta y, para finalizar, redactaron reportajes y noticias para relatar el proceso de construcción realizado con una impresora 3D. Es más, incluso han creado una imagen de marca, "Allum", que ya luce en el recipiente, que recuerda a los antiguos convertidores de la acería de la extinta Ensidesa, en un guiño claro a la historia de Avilés.

"Se trata de un proyecto muy interesante en el que se implicaron varias asignaturas", detalla la alumna Elena Fernández Granda. El proceso comenzó en la asignatura de Matemáticas y el profesor Primi Abella, que propuso a los alumnos la construcción de unos cilindros de cartón de 350 mililitros, similares a una lata de refresco. En un principio, el ejercicio de construir cilindros se planteó como una simple práctica para conocer las posibilidades de esta figura geométrica. "Unos hicieron los cilindros más altos, otros los hicieron más bajos, manteniendo las mismas proporciones y, paso a paso, pasamos de una cuestión teórica, de las figuras geométricas, a una más práctica, más tangible", señala Abella.

Para efectuar ese proceso, el alumnado comenzó a trabajar con el programa informático Geogebra, con el que "se investigaron las medidas de las latas", añade Fernández Granda. Ahí se sentaron las bases de este proyecto centrado en una investigación para tratar de reducir el aluminio en las latas de bebida y dar paso a su construcción. Para ello fue imprescindible la colaboración del departamento de Tecnología, con el docente Humberto Alonso al frente. El alumnado cambió de programa para diseñar esas nuevas latas, utilizó el Tinkercad para marcar una directices a la impresora 3D y, de paso, "aprender a dibujar el diseño de las latas", detalló Alonso. "Así ya teníamos las latas en físico", apunta Fernández Granda.

Impresión 3D y diseño ergonómico inspirado en Ensidesa

La impresora 3D del centro solo permitía introducir "cuatro o cinco diseños a la vez" y algunos, por mala ejecución, no pudieron pasar la criba y quedaron desechados en el proceso. Otras sí pasaron el filtro y se convirtieron ya en un bien tangible y "más ergonómico", señala el alumno Adrián Alcántara. La estética convencía al profesorado y al alumnado, sobre todo después de observar que su forma se parecía a la de los antiguos convertidores de la acería. "El logotipo de Ensidesa precisamente era el de un convertidor", apunta Abella.

Una vez resuelto el diseño de la estructura, le tocaba intervenir al departamento de Plástica. La alumna Jimena Sánchez, codo con codo con la profesora Sandra Arias, idearon el logotipo de la nueva marca de bebidas. Decidieron denominarla "Allum" y así se aprecia en las etiquetas. "Le pusimos un título y jugando creamos un diseño elegante, de color negro y plateado", señala Sánchez.

"Dando la lata": Un proyecto interdisciplinar bajo la LOMLOE

Iván García Fernández detalla que el alumnado de 4º de ESO, unos cuarenta pupilos en total, se agruparon en grupos de dos o tres personas para redactar reportajes, infografías, entrevistas y noticias para dar a conocer este prototipo. Elaboraron un completo dossier en el que especificaron cada uno de los pasos dados por todos los alumnos y profesores implicados en un "diseño revolucionario para reducir el consumo de aluminio por lata en un 5% y gracias a un proyecto interdisciplinar entre varios departamentos".

El proyecto ha sido denominado "Dando la lata" y repasa, entre otras cuestiones la historia de esos envases desde que en 1935 se comenzaran a fabricar hasta que, por ejemplo, en los años cincuenta pudieran verse por primera vez en Avilés. En uno de esos reportajes de la clase de la profesora de Lengua María Gutiérrez, Raquel Inclán y Nerea Teixeira detallan que una de las razones por las que se decidió desarrollar este proyecto escolar es "el consumo masivo de acero al usar latas como objeto cotidiano generando así hasta 9.300 millones de unidades que contaminan nuestro planeta". De ahí que entre todos idearan la manera de intentar reducir el uso de aluminio en este nuevo prototipo.

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Los jóvenes creadores de la lata que usa menos aluminio entienden que "el proceso puede mejorarse" y no dudan en que una buena manera de popularizarlo sea "presentarlo en alguna empresa". "Tendrían que modificar las líneas de producción", señala Alcántara, orgulloso como sus compañeros y profesores de haber desarrollado un proyecto sostenible que encaja en la base de la ley educativa Lomloe que se centra, precisamente, en desarrollar planes que impliquen a varios departamentos.