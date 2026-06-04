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IU atribuye la crisis del agua en Avilés al "desmedido afán de enriquecerse" de Veolia y cierra filas con el PSOE para recuperar la gestión pública

La formación sostiene que el servicio no corre peligro, defiende la solvencia de la plantilla y sitúa el origen del conflicto en la reclamación millonaria de la multinacional

Llarina González y Juanjo Fernández, durante una asamblea de Izquierda Unida.

Llarina González y Juanjo Fernández, durante una asamblea de Izquierda Unida. / LNE

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Pelayo Méndez

Avilés

Izquierda Unida de Avilés llamó este jueves a la tranquilidad de la ciudadanía ante la crisis abierta en Aguas de Avilés y aseguró que el conflicto "no afecta al servicio" ni responde a problemas internos de gestión. La formación defendió que la empresa mixta cuenta con una plantilla "solvente y competente" y una situación económica saneada, y atribuyó la tensión al "desmedido afán de enriquecerse" del socio privado, Veolia-Asturagua.

El coordinador local de IU, Juanjo Fernández, afirmó que existe consenso en el gobierno de coalición sobre que la situación se ha vuelto "insostenible" tras el contencioso presentado por la empresa contra el Ayuntamiento. Según IU, PSOE e IU coinciden en "hacer frente al chantaje de Veolia en los tribunales" y en que la solución pasa por rescatar la concesión para que el agua vuelva a ser "pública al cien por cien".

La formación sostiene que Veolia-Asturagua ya obtuvo "sustanciosos beneficios" en Avilés y que ahora pretende multiplicar sus ganancias. IU acusa a la multinacional de acudir a los tribunales para "intentar sacar tajada asaltando las arcas públicas municipales", después de comprobar que el gobierno local no aceptaría aplicar un tarifazo en los recibos del agua.

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Fernández calificó de "auténtica locura" la reclamación de más de 15 millones de euros, más de tres millones por año de gestión, y aseguró que ese movimiento ha generado un amplio consenso en Avilés contra la continuidad de una empresa privada en la gestión de "un bien público de primera necesidad" como es el agua.

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¿De qué lado está el PP?

IU también cargó contra el PP por pedir que se cumpla el contrato del agua. "¿Qué es lo que quiere decir, que hay que entregarle sin rechistar a Veolia los más de 15 millones que nos reclama?", se preguntó Fernández, que exigió a los populares que aclaren "de qué lado" están: "o de un gobierno que defiende el interés general" o "de una multinacional aprovechada que quiere meter la mano en la caja pública".

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