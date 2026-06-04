El Hospital Universitario San Agustín de Avilés se prepara para enfrentarse a grandes catástrofes: check-lists, logística, coordinación con instituciones...

El Hospital Universitario San Agustín de Avilés se prepara para responder con más rapidez y coordinación ante una catástrofe. El centro ha presentado su Plan de Catástrofes Externas en el 36º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), que se celebra en San Sebastián hasta el viernes, un foro de referencia estatal que ha reconocido el trabajo desarrollado por la plantilla avilesina en materia de preparación ante emergencias.

El nuevo documento, que actualiza el plan anterior, busca garantizar una respuesta más rápida, coordinada y segura ante situaciones que puedan desbordar la actividad asistencial ordinaria. Entre los escenarios previstos figuran los incidentes con múltiples víctimas, los accidentes de gran magnitud, las emergencias tecnológicas y los fenómenos meteorológicos adversos.

La principal novedad del plan es la integración jerárquica y estructurada de los distintos servicios del hospital, tanto sanitarios como no sanitarios. El sistema incorpora además listas de verificación o check-list, que asignan a cada área un plan de acción concreto según el nivel de activación de la emergencia, lo que permite ganar capacidad de respuesta en momentos de máxima presión.

La elaboración del documento partió de un análisis de los riesgos reales del entorno, de los recursos humanos disponibles, de los medios logísticos y de las características orográficas de la zona. También fija los procedimientos organizativos, asistenciales y logísticos necesarios para movilizar recursos, reforzar la coordinación institucional y mantener la continuidad asistencial incluso en escenarios de alta exigencia.

El plan fue seleccionado para la mesa inaugural del congreso, titulada "La ventana crítica del incidente de múltiples víctimas: ¿qué harías tú?". La subdirectora de Atención Sanitaria del Área I-Occidente y coordinadora del proyecto, Amaia Ibarra, destacó que la elección del HUSA "pone en valor la solidez del trabajo desarrollado en Avilés y permite compartir con otras instituciones sanitarias del país las estrategias, procedimientos y lecciones aprendidas durante la implantación del plan".

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La directora de Atención Hospitalaria del Área I, Liliana Meana, subrayó que "la planificación previa, la formación y el trabajo multidisciplinar constituyen elementos clave para garantizar una atención eficaz y segura a la ciudadanía en situaciones extraordinarias".