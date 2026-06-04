El PP pide la dimisión de Raquel Ruiz, concejala de Turismo (PSOE): "Ha permitido una supuesta financiación irregular de la Ucayc"

El PP pidió este jueves la dimisión de la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, a la que responsabiliza de haber permitido una supuesta financiación irregular de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) mediante la cesión gratuita de suelo público y recursos municipales durante "Navilés", el recinto ferial navideño promovido por el Ayuntamiento que incluía un mercadillo.

La portavoz municipal de los populares, Esther Llamazares, acusó al gobierno local de poner a disposición de la entidad espacios e instalaciones públicas que, según denunció, después fueron explotados de forma onerosa. “El suelo público lo pone el Ayuntamiento y la instalación también la pone el Ayuntamiento. Y entonces la entidad cobra”, resumió. Según la documentación exhibida por el PP, la Ucayc cobraba 2.500 euros más IVA a empresas asociadas por participar en el mercadillo de "Navilés" y cantidades superiores a las no asociadas. Llamazares sostuvo que el Ayuntamiento asumía gastos como instalación, electricidad, agua o seguridad, mientras la entidad obtenía ingresos por una actividad desarrollada sobre recursos públicos. “¿Esto es financiación ilegal de una entidad?”, preguntó la portavoz popular, que aseguró haber planteado ya esta cuestión en el último pleno sin obtener respuesta. Según relató, la alcaldesa calificó entonces su intervención de “maledicente y amenazante”. Llamazares negó que su denuncia sea un ataque al tejido asociativo y defendió que se limita a fiscalizar el uso de dinero público.

La Cuenta General abre otro frente

Esta denuncia de Llamazares se enmarca en la aprobación de la Cuenta General de 2025, que ya había situado al gobierno local en el centro de la polémica por la provisión de 15,3 millones de euros vinculada a una reclamación presentada por el socio privado de Aguas de Avilés. Llamazares aseguró que la fiscalización de la Intervención municipal también recoge observaciones sobre subvenciones y contratos vinculados a la Ucayc.

El PP sostuvo que la Intervención advierte de una posible doble financiación y de la necesidad de revisar el control y seguimiento del Pacto por el Comercio. Llamazares afirmó que el interventor plantea solicitar la devolución de parte de la subvención, aunque reconoció que todavía no conoce la cuantía. “Esto viene a corroborar lo que estamos denunciando”, señaló.

La portavoz popular aseguró que su grupo llevaba tiempo advirtiendo de posibles irregularidades en subvenciones, contratos menores y colaboraciones con determinadas entidades. “Nunca denunciaré nada que no pueda documentar”, afirmó, antes de insistir en que el PP solo entra a fiscalizar cuestiones “que tienen que ver con dinero público”.

Llamazares cargó contra lo que considera un trato desigual entre comerciantes y hosteleros. “Cuando se trata de dinero público y de suelo público, es para los avilesinos, no para los que sean de no sé qué cosa”, afirmó. A su juicio, si el Ayuntamiento promueve actividades con recursos públicos, todos los establecimientos deben concurrir en condiciones de igualdad.

Por todo ello, el PP sitúa la responsabilidad política en Raquel Ruiz. Llamazares relacionó esta nueva denuncia con la gestión de la Cuenta General y con la polémica del agua, al considerar que la concejala de Hacienda no ha dado explicaciones suficientes en ninguno de los dos asuntos. “Por acción o por omisión, en cualquiera de los dos casos el daño que se está haciendo a esta ciudad es importante”, afirmó.

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La portavoz popular elevó el tono contra el Ejecutivo municipal, al que acusó de utilizar entidades de la ciudad para fines “personales y partidistas”. “Estamos muy cansados de que este Ayuntamiento esté utilizando y mangoneando las entidades de la ciudad”, sostuvo. También advirtió de que esta denuncia no será la última: “Esto no se va a quedar aquí”.