Raquel Ruiz (PSOE) replica a Llamazares (PP): "Antes de pedir dimisiones, léase los informes"

Escalada de tensión entre PSOE y PP en Avilés. La concejala de Hacienda, Raque Ruiz, no ha dudado en responder a la petición de dimisión hecha por la portavoz popular, Esther Llamazares, que le acusa de haber financiado de manera irregular a la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), al cederle suelo público para su arrendamiento durante fiestas. "Antes de pedir dimisiones, el Partido Popular debería conocer, analizar y comprender la información de la que habla. La señora Esther Llamazares se apoya en una solicitud de información por parte de la Intervención municipal para hablar de indicios de financiación irregular", advierte Ruiz.

Según Llamazares, Ayuntamiento y Ucayc emplearon esta fórmula en el mercadillo de Navidad de La Exposición. "En la Cuenta General no existe ninguna referencia al evento de Navidad que el PP cita, sino a un servicio diferente, la Escuela de Formación. Como siempre, la portavoz popular genera confusión al mezclar diferentes asuntos. En ese expediente lo que se incluye es una solicitud de información por parte de Intervención a la Ucayc. También contiene una justificación presentada por la entidad con toda la documentación requerida. Y, además, y esta es la parte que la señora Llamazares no cuenta, porque no sabe, no quiere o no le interesa, es que también hay un informe favorable de Intervención que llevaremos al próximo Pleno. Ese informe refleja que una vez verificada la documentación justificativa aportada por la entidad queda acreditado el cumplimiento de la normativa de subvenciones y contratos", defiende Ruiz.

"La gestión económica del Ayuntamiento se realiza con todas las garantías, superando los correspondientes controles técnicos y administrativos y bajo la supervisión de los órganos competentes. La señora Llamazares utiliza, precisamente, esos controles técnicos y administrativos para lanzar, de forma irresponsable acusaciones así de graves sin haberse informado del resultado del procedimiento: solicitud de información, justificación, emisión de informe favorable", critica Ruiz.

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Sobre la exención de tasas por ocupación del suelo, Ruiz defendió que "su objetivo es facilitar la actividad de aquellas entidades y colectivos que organizan iniciativas que generan dinamismo económico, actividad social y participación ciudadana en Avilés". "Gracias a esa colaboración la ciudad cuenta con una intensa programación durante todo el año. Si siguiéramos el criterio que plantea el Partido Popular, cuyo origen está en su obsesión contra la Ucayc, supondría poner trabas a la participación ciudadana y al dinamismo que caracteriza a nuestra ciudad. Porque las asociaciones vecinales tendrían que pagar tasas por organizar las fiestas de los barrios, las actividades comunitarias o muchos de los eventos que hoy enriquecen la vida social de Avilés", razona la edil, que concluye: "Nuestra postura es justo lo contrario: apoyar a quienes contribuyen a generar actividad, convivencia y oportunidades para Avilés, siempre dentro de la legalidad y con total transparencia”.