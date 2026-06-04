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Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches

Los bomberos y servicios de emergencia están interviniendo en la zona del siniestro

Los servicios de emergencia, en el lugar del siniestro mortal en la variante de Avilés.

Los servicios de emergencia, en el lugar del siniestro mortal en la variante de Avilés. / LNE

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Tragedia en la variante de Avilés. El brutal choque entre dos vehículos se ha saldado con un hombre fallecido de 32 años y dos heridos, según las primeras informaciones. Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) están interviniendo en la zona junto a la Guardia Civil y los servicios sanitarios.

El siniestro se produjo a última hora de la tarde de este jueves a la altura del hospital San Agustín. Los dos coches han quedado completamente destrozados tras el impacto. Los dos heridos son un hombre y un menor.

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La variante de Avilés es una zona de elevada siniestralidad, donde históricamente se han producido numerosos accidentes.

Información en elaboración

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