La Universidad de Oviedo garantiza su presencia en Avilés otro cuatro años: Ayuntamiento e institución renuevan el convenio de cesión del edificio de La Ferrería

El Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, han firmado este jueves la renovación del convenio que regula el funcionamiento del Centro de Servicios Universitarios (CSU) de la calle La Ferrería, un espacio que este mes cumple sus primeros veinte años de vida. El acuerdo sellado en el salón de actos del CSU prolonga el actual por otros cuatro años más y es prorrogable por el mismo período de tiempo, lo que garantiza la cesión a la institución académica del edificio de La Ferrería seguirá siendo una de las sedes principales de la Cátedra de Cine o del Programa Universitario para Mayores.

"Hace 20 años que se estableció este edificio, este convenio y la presencia real de la Universidad de Oviedo en Avilés", señaló la alcaldesa, Mariví Monteserín, que celebró la renovación del convenio de colaboración con la universidad pública asturiana.

"Firmamos hoy con el rector Ignacio Villaverde pero ha habido otras personas antes y antes de mí ha habido otros alcaldes y otros equipos, somos el resultado de eso y yo creo que cada vez la relación con la Universidad es más fructífera porque este año hemos ampliado a un convenio con el Parque Científico y Tecnológico para contribuir desde la universidad a nuestro sistema de innovación", señaló la regidora avilesina, que celebró que la vinculación de Avilés y la Universidad es satisfactoria y puso como ejemplo el desarrollo de la cátedra de cine "por el trabajo que está desarrollando en materia del séptimo arte y de reflexión y conocimiento de los protagonistas del mundo del cine".

Monteserín destacó además otro actor importante y estrechamente vinculado con el Centro de Servicios Universitarios como es el Pumuo (Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo). "Estamos muy agradecidos por el Pumuo, que tiene una demanda muy alta y clara satisfacción por parte de los alumnos, cada vez la relación es mejor y este centro está lleno de vida y de actividad", añadió no sin antes celebrar la buena sintonía entre la Universidad de Oviedo y el rector, Ignacio Villaverde, por la presencia de la institución en la ciudad.

"Siempre digo que no hay un campus de la Universidad Pública en Avilés, pero Avilés es Universidad de Oviedo", reflexionó Ignacio Villaverde, que habló de una colaboración fructífera y muy leal la relativa a la Universidad asturiana y el Ayuntamiento de Avilés en los últimos veinte años a partir de la fundación del centro de servicios universitarios.

"Recojo los frutos e intento mantener, recoger el testigo que se lo pasaré a alguien a continuación de mi mandato de todo el trabajo de los que nos han transferido y que han apostado siempre por esta colaboración que ha sido muy leal e insisto, muy fructífera para la Universidad y para la ciudad y que con ella conseguimos ese impacto que siempre buscamos en el territorio de que a través de un espacio como este cambiemos vidas", señaló Villaverde, que no dudó en destacar que una de las funciones de la institución académica "no es solo la docencia ni los campus, es estar presente en el territorio, y ser un transmisor de conocimiento al servicio de la sociedad en esta casa abierta que es el centro de servicios universitarios".

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El Rector se refirió además a que la cátedra de cine es "una pieza estrella del convenio" sin olvidarse de las actividades de Pumuo. "La Cátedra de cine está consiguiendo, que sin el impulso y el apoyo no sería posible, es que Asturias y Avilés sean hoy una referencia en el mundo del séptimo arte y creo que es un elemento clave para seguir trabajando".