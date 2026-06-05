Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón

Adrián Alcántara, el joven avilesino fallecido el jueves en un accidente de tráfico en la variante de Avilés, era una persona muy vinculada a la comarca y especialmente conocida por su relación con el mundo del motor, una afición que acabó convirtiendo en oficio. Tenía 31 años, residía en Avilés y procedía de una familia con raíces maternas en Ranón y paternas en Piedras Blancas, dos lugares también golpeados por la noticia de su muerte.

Formado en el IES Carreño Miranda, Adrián orientó pronto su vida laboral hacia la mecánica. Durante años trabajó como mecánico y, hace apenas unos meses, había dado un paso importante en su trayectoria profesional al abrir su propio taller en Muros de Nalón, bajo el nombre de Muros Motor. Ese proyecto era la culminación de una pasión que le acompañaba desde joven y que le había permitido hacerse un hueco en el sector.

Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción entre familiares, amigos y allegados, tanto en Avilés como en Castrillón y Muros de Nalón. Adrián se había casado en noviembre de 2022 y atravesaba una etapa marcada por nuevos proyectos personales y profesionales. Además de su pasión por los coches y la mecánica, también era aficionado al fútbol.

Un choque fatal

El accidente se produjo sobre las 20.15 horas del jueves, cuando el Peugeot 306 que conducía y un Volkswagen Tiguan en el que viajaban un padre y su hijo, de 45 y 11 años, colisionaron violentamente en la variante de Avilés. Según los primeros indicios, ambos vehículos circulaban en dirección Piedras Blancas. Los dos ocupantes del otro turismo fueron trasladados al Hospital Universitario San Agustín con lesiones leves. Hasta el lugar acudieron Bomberos, servicios sanitarios de emergencia y efectivos de la Guardia Civil, que siguen investigando las causas del siniestro.

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El funeral por Adrián Alcántara Fernández se celebrará el sábado, 6 de junio, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Roque, en Ranón. Posteriormente, recibirá sepultura en el cementerio parroquial de Santiago del Monte, en Castrillón.