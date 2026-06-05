Atención conductores: la carretera entre Cabezonera y El Pielgo (Gozón) cerrará cuatro días
Las obras de renovación del firme obligarán a cortar completamente el tráfico y a utilizar desvíos por la GO-4 y la AS-388 durante las jornadas afectadas
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias interrumpirá por completo la circulación en la GO-5, entre Cabezonera y El Pielgo, en el concejo de Gozón, los próximos 5, 8, 9 y 10 de junio debido a los trabajos de extensión de una nueva capa de rodadura. La medida forma parte de la actuación que el Principado está ejecutando para la mejora integral de la carretera, una intervención que busca renovar las condiciones de seguridad y confort de esta vía de comunicación local.
La actuación se enmarca en un proyecto más amplio impulsado por el Gobierno de Asturias, que destina una inversión de 465.697 euros a la modernización de este tramo viario. Los trabajos obligarán a cortar completamente el tráfico mientras se desarrollan las labores de asfaltado.
Para minimizar las afecciones a los desplazamientos, la Administración autonómica ha habilitado varios itinerarios alternativos. Los conductores podrán utilizar la GO-4, por la carretera de Romadonga y Salinas, así como la AS-388, que conecta Luanco, Veriña y Candás. Desde la Consejería se ha pedido comprensión a los usuarios por las molestias derivadas de unas obras que pretenden mejorar de forma sustancial la infraestructura y las condiciones de circulación en este punto del municipio de Gozón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
- Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches
- Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
- Sabel Noriega, la castrillonense de 32 años con una enfermedad rara que ha sacado tres titulaciones universitarias: 'Mis padres siempre me dijeron que no hay nada imposible
- Familiares y amigos dan en Avilés el último adiós a Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en Salinas: 'Ahora toca afrontar el duelo
- Carta abierta de la familia de Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en la playa de Salinas: 'Sentir el calor de nuestra gente está siendo un pilar fundamental para nosotros
- El calvario de Alfredo Cuervo, castrillonense de 44 años, con una enfermedad ultra rara: 'Los dedos de los pies se me mueven solos y eso me provoca muchísimo dolor
- La costera del bonito arranca en la rula de Avilés con un precio récord de 398 euros el kilo