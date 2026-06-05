Atención conductores: la carretera entre Cabezonera y El Pielgo (Gozón) cerrará cuatro días

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias interrumpirá por completo la circulación en la GO-5, entre Cabezonera y El Pielgo, en el concejo de Gozón, los próximos 5, 8, 9 y 10 de junio debido a los trabajos de extensión de una nueva capa de rodadura. La medida forma parte de la actuación que el Principado está ejecutando para la mejora integral de la carretera, una intervención que busca renovar las condiciones de seguridad y confort de esta vía de comunicación local.

La actuación se enmarca en un proyecto más amplio impulsado por el Gobierno de Asturias, que destina una inversión de 465.697 euros a la modernización de este tramo viario. Los trabajos obligarán a cortar completamente el tráfico mientras se desarrollan las labores de asfaltado.

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Para minimizar las afecciones a los desplazamientos, la Administración autonómica ha habilitado varios itinerarios alternativos. Los conductores podrán utilizar la GO-4, por la carretera de Romadonga y Salinas, así como la AS-388, que conecta Luanco, Veriña y Candás. Desde la Consejería se ha pedido comprensión a los usuarios por las molestias derivadas de unas obras que pretenden mejorar de forma sustancial la infraestructura y las condiciones de circulación en este punto del municipio de Gozón.