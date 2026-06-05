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Avilés busca aliados en los barrios para luchar contra la soledad no deseada

El Ayuntamiento activa un protocolo con profesionales de la salud, servicios sociales y entidades vecinales para detectar antes a mayores en situación de fragilidad

Un momento de la reunión celebrada este viernes.

Un momento de la reunión celebrada este viernes. / A. A.

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Pelayo Méndez

Avilés

Avilés quiere poner nombre, rostro y respuesta a la soledad no deseada. El Ayuntamiento reunió este viernes en el Palacio de Valdecarzana a profesionales de la salud, servicios sociales, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de mayores, residencias y asociaciones vecinales para reforzar un protocolo que permita la detección temprana de personas mayores en situación de fragilidad. La campaña municipal se resume en un lema directo: "Ante la soledad, juntos es más fácil".

La concejala de Salud Pública, Ana Suárez Guerra, explicó que la iniciativa forma parte del plan municipal de afrontamiento del sufrimiento por soledad y subrayó que los agentes comunitarios recibieron información sobre cómo actuar desde su propio ámbito para identificar casos, acompañar y facilitar la llegada de esas personas a los recursos municipales.

El objetivo es alcanzar a mayores que no siempre piden ayuda: personas que viven solas, con aislamiento social, debilidad, agotamiento, baja actividad física, dificultades para caminar o malestar emocional. Para canalizar los avisos, el Ayuntamiento ha habilitado el teléfono 676 885 968, que podrán difundir profesionales sanitarios, asociaciones, entidades sociales, farmacias, centros de mayores y servicios de proximidad. Suárez Guerra calificó el encuentro como una jornada "muy constructiva", marcada por "la colaboración y la cohesión de todos los agentes".

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Cuando un caso llega al programa, el Equipo Soledades realiza una entrevista individual, en el domicilio o en las Unidades de Trabajo Social, para conocer rutinas, intereses, estado emocional, capacidades y red de apoyo. A partir de ahí se diseña un itinerario personalizado, con talleres en centros sociales, apoyo psicosocial, programas de Cruz Roja, voluntariado, bienestar emocional o servicios especializados a domicilio. El mensaje interno para los profesionales resume la filosofía del plan: "La soledad no deseada existe: mírala, escúchala, acompáñala".

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