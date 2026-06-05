Avilés oferta casi 3.000 plazas en 24 diferentes modalidades deportivas para el verano

El deporte volverá a llenar de actividad piscinas, pabellones y parques de Avilés este verano. La Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha abierto este viernes el plazo de inscripción para una campaña que pondrá a disposición de la ciudadanía casi 3.000 plazas en 24 modalidades deportivas, con actividades dirigidas a personas de todas las edades y condiciones físicas. Bajo el lema "Deporte para todos los gustos", la programación se desarrollará entre el 29 de junio y el 26 de septiembre.

El grueso de la oferta vuelve a concentrarse en las actividades acuáticas, que se desarrollarán en la piscina del Complejo Deportivo Avilés durante julio y agosto y en la de La Magdalena durante septiembre. Habrá cursos para bebés, embarazadas, personas mayores, personas con discapacidad y usuarios a partir de los 16 años, además de modalidades como aquaeróbic, aquarunning, aqua G.A.P. y gimnasia acuática. La campaña incluye también cursos de enseñanza de natación para preescolares, escolares, jóvenes y adultos, tanto en formato ordinario como intensivo.

La programación se completa con actividades de sala, cancha y al aire libre. El Parque de Ferrera acogerá sesiones de gimnasia para mayores activos, mientras que los complejos deportivos de Avilés y Los Canapés ofertarán disciplinas como pilates, zumba, aeróbic con step, hipopresivos, hipo-pilates, G.A.P., programas de movilidad y composición corporal y gimnasia de mantenimiento para mayores de 65 años. La mayoría de los cursos tendrán una duración de cuatro semanas y contarán con dos o tres sesiones semanales.

Inscripciones y precios

Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma digital de deportes del Ayuntamiento, aunque también será posible recibir asistencia presencial en los controles de los complejos deportivos municipales. Los precios se mantienen en una horquilla asequible, entre 7 y 27 euros, en función de la duración de la actividad y del número de clases. Aquellas personas que aún no formen parte de la FDM deberán completar previamente un alta gratuita para obtener la correspondiente tarjeta deportiva.

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La campaña incorpora además bonificaciones vinculadas a la renta familiar y descuentos para familias numerosas, que deberán solicitarse durante el proceso de inscripción. Desde la Fundación Deportiva Municipal recuerdan también que los grupos que no alcancen el número mínimo de participantes podrán ser suspendidos, aunque en esos casos se ofrecerán alternativas para reubicar a los usuarios en otras actividades con plazas disponibles. El objetivo es mantener una oferta amplia y accesible para que el deporte siga siendo uno de los protagonistas del verano avilesino.