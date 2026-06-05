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Beatriz Alcaná lleva su fantasía histórica al Club Juvenil de Lectura de Avilés

La autora salmantina comentará este sábado en la Casa de Cultura una obra marcada por los premios y las ambientaciones históricas

La escritora Beatriz Alcaná.

La escritora Beatriz Alcaná. / A. A.

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Pelayo Méndez

Avilés

La escritora salmantina Beatriz Alcaná será la invitada de la próxima sesión del Club Juvenil de Lectura de Avilés, que se celebrará este sábado a las 18.30 horas en la sala polivalente de la Casa de Cultura. Nacida en Béjar en 1980, la autora se ha consolidado como una voz emergente de la narrativa fantástica gracias a una trayectoria marcada por premios literarios y publicaciones reconocidas dentro del género.

Formada en Filosofía, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Alcaná obtuvo en 2022 el segundo premio del Certamen Literario Alberto Magno con "Spolia" y, ese mismo año, ganó el Premio de Novela Corta de Terror Marta Portal con "Echidna". Su proyección creció en 2023 al conquistar el Premio de Novela Ciudad de Salamanca con "Teseo en llamas", obra que posteriormente fue distinguida con el Kelvin505 a la mejor novela.

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La escritora amplió su producción el pasado año con la novela corta de ciencia ficción "Un círculo completo", galardonada con el Premio Encina de Plata, y con la publicación de "El evangelio del lobo". Sus libros se caracterizan por combinar elementos de la fantasía y lo sobrenatural con cuidadas ambientaciones de distintas épocas históricas, un rasgo que centrará buena parte del encuentro con los jóvenes lectores avilesinos.

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