Daniel González desvela que tiene el apoyo de "30 de las 37 empresas que forman" la nueva Cámara de Comercio

De los 37 vocales que formarán el nuevo plenario de la Cámara de Comercio, González desveló que cuenta con el apoyo de 30: “Algunos públicos y otros privadamente”. El presidente en funciones de la institución, por tanto, lee esta situación como un deseo generalizado de que él y su comisión ejecutiva continúen “liderando la Cámara de Comercio y trabajando para los intereses de Avilés y de su comarca”.

El nuevo plenario de la Cámara de Comercio, “en principio, pendiente de confirmación”, se conformará el próximo día 17 a las 10.00 horas, anunció González, el presidente en funciones de la institución empresarial avilesinas. Lo hizo en la inauguración de la vigésimo segunda edición de la Feria del Automóvil de Ocasión, que se celebra este fin de semana en La Magdalena.

González liderará la única candidatura a la presidencia, “aunque hasta el último día puede presentarse cualquiera otra, pero parece poco probable”, resumió.

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Habló también de su nueva ejecutiva en la que renovarán Asturias Educación, Construcciones Estevez Mena y Equipa Avilés, “que eran tres miembros de la actual ejecutiva”. Los tres, sin embargo, continúan inmersos en el proceso electoral del martes -pendientes de que la Junta Electoral ratifique los resultados-. “Sí que me gustaría destacar que estos miembros del comité ejecutivo han duplicado en votos a sus rivales para las elecciones".