Los exdirectores del Centro de Servicios Universitarios piden cursos de posgrado y una sede de equipos de investigación en La Ferrería

"La Universidad se construye con personas", indicó el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. Lo dijo instantes antes de comenzar una mesa redonda en la que participaron los siete directores que ha tenido el Centro de Servicios Universitarios (CSU) de Avilés en sus veinte primeros años de historia. Cada uno repasó su experiencia al frente del centro situado en la calle La Ferrería, del que, destacaron sería "un espacio idóneo para formación de posgrado y una sede estable para grupos de investigación".

Cada director habló de su etapa y de cómo, entre otros, han sembrado los mimbres para conformar una "gran historia sólida que no solo se sostiene con una competencia técnica sino también con amor y con pasión", indicó Luz Mar González Arias, actual directora del Centro de Servicios Universitarios desde enero de 2022. Esa sede universitaria abrió sus puertas con Santiago Rodríguez Vega de Alcalde de Avilés y Juan Vázquez, rector de la Universidad de Oviedo. El acto contó con la presencia de Vázquez, Santiago García Granda, también exrector y el catedrático Rodolfo Gutiérrez, entre otros.

La primera en intervenir fue María Rosario Alonso Ibáñez que fue la primera directora, la encargada de abrir el centro. "Es de los mejores recuerdos que yo guardo de gestión universitaria en mi trayectoria académica", señaló antes de hablar de aquella etapa "ilusionante" entre junio de 2006 y mayo de 2008. "Había que hacerlo todo, había que llenar las aulas y había que, sobre todo, visibilizar que la Universidad de Oviedo estaba en Avilés", apuntó la catedrática de Derecho administrativo de la Universidad de Oviedo, que expresó abiertamente su agradecimiento a la colaboración de diversas entidades como la Sociedad Económica de Amigos del País y a su secretario de entonces, Armando Arias, así como al conservatorio Julián Orbón y a sus recitales y conciertos. Recordó además la puesta en marcha de Pumuo, la Universidad de Mayores, en una ciudad como "Avilés, en la que la Universidad tenía que estar".

Evolución de la gestión del centro de servicios universitarios

Marta Elena Díaz cogió el testigo de Alonso en julio de 2008 y tuvo que gestionar, relató, una "serie de deficiencias estructurales del edificio". Puso como ejemplo la necesidad de colocar cortinas para ayudar a paliar la luminosidad de las aulas y prepararlas mejor para la docencia o cómo aislar el bajo cubierta. Recordó además un curso de Extensión universitaria que aunaba la docencia y la industria y se refirió en especial a un curso impartido con Alcoa en el que participaron profesionales de la ya extinta aluminera de San Balandrán y docentes universitarios, la visita de alumnos a la empresa para ver el proceso de electrolisis, entre otras cuestiones como la continuidad de la colaboración con entidades que había iniciado Alonso Ibáñez. "Fue una etapa muy agradable, muy buena", señaló.

La avilesina María Jesús García Salgado tomó las riendas de la gestión del CSU en mayo de 2012. "Fue un lujo para mí, volver a mi ciudad de una manera diferente", señaló no sin antes destacar el incremento progresivo de la programación que se fue dando, en el formato de ciclos de conferencias que sirvió de hilo conductor y la colaboración con el Niemeyer, además de la apuesta por los idiomas con la Casa de las Lenguas, dirigida por Marta Mateos. Habló de la importancia de la relación institucional con el entonces concejal de Cultura de Avilés, Román Antonio Álvarez; la alcaldesa, Pilar Varela, y de dar más visibilidad al Centro, incluso con la pegada de carteles de actividades del CSU en los vinilos del parking de la Plaza de España, entre otros lugares.

Rubén Martín Payo, avilesino de adopción, llegó al centro de director en octubre de 2015. "Fue efímero, estuve un año de transición", afirmó antes de explicar que su misión al frente del centro fue consolidar la programación e incrementar la participación de la sociedad avilesina. "Heredé el trabajo de mis antecesores", señaló. Mencionó la Noche europea de los investigadores como una de las acciones desarrolladas en su época y un ciclo de salud en el que el actual Rector, catedrático de Derecho, participó para hablar de la protección de datos.

Vinculación industrial y retos tras la crisis sanitaria

Fermín Rodríguez tomó las riendas al frente del CSU en junio de 2016, apuntó que su objetivo fue convertir el centro en un “área de servicios”, lo que supuso, entre otras medidas, colaborar de manera muy estrecha con las cátedras que la Universidad de Oviedo ya tenía en marcha con las industrias de la comarca, como Arcelor, Daniel Alonso y Dupont. También recordó la recuperación de las colonias o el festival Aufemar, vinculado al mar, que se celebró durante dos veranos. "Fue una época vibrante e intensa", señaló Rodríguez.

Los recuerdos de Dolores Palacios están marcados por la salida de la crisis sanitaria del coronavirus, ya que cogió las riendas del centro en abril de 2021. "Mi época fue intensa pero breve, más efímera que la de Rubén", apuntó. Eso sí, destacó la buena relación con el Ayuntamiento de Avilés, con la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, entre otros. Habló durante su intervención del momento delicado que le tocó vivir al frente del CSU con la decisión de las actividades que se retomaban y en qué condiciones, de manera paulatina, desde el alumnado de PUMUO, a las aulas de Extensión Universitaria o la actividad de la sala de estudio. "Fueron pequeñas grandes decisiones", indicó.

Por último, Luz Mar González Arias, la actual directora, quiso hablar de futuro y de las propuestas para seguir potenciando el papel del CSU como un centro de referencia para toda la comarca, como un espacio lleno de vida, con programación propia repleta de nombres relevantes, tanto en el mundo de la investigación como en el de la creación artística y literaria, y como sede de la actividad de otras instituciones. Destacó un "pequeño gran programa" como la Masterclass Uniovi Creativa, que ha permitido atraer a autores y autoras de primer nivel nacional.

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Para cerrar, hubo un segundo turno de intervención para hablar del futuro y, por ejemplo, Palacios destacó que ve a este edificio "como un espacio idóneo para formación de posgrado y una sede estable para grupos de investigación" para un centro que ha cumplido veinte años y que seguirá siendo la sede de la Universidad de Oviedo en Avilés.