La Feria del Vehículo de Ocasión de Avilés arranca motores: "Es uno de los mejores puntos de venta de Asturias"

"La feria está en un momento muy bueno". La frase de Alfonso Martino, vocal de ASPA y del pleno de la Cámara de Comercio de Avilés, resumió este viernes a media mañana el ambiente con el que abrió sus puertas la XXII Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias, inaugurada en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena. El certamen, convertido ya en una de las grandes citas comerciales de Avilés y en el salón más longevo del sector en el Principado, se celebra hasta el domingo con más de 350 vehículos en exposición y la presencia de más de 30 marcas, entre concesionarios y empresas de compraventa.

La muestra ocupará durante tres días la totalidad del recinto ferial, con más de 6.000 metros cuadrados de superficie expositiva, y ofrecerá una amplia selección de vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Berlinas, SUV, todoterrenos, deportivos, vehículos de alta gama, comerciales, microcoches y clásicos integran una oferta pensada para quienes estén valorando la compra de un automóvil y buscan comparar modelos, precios y condiciones en un mismo espacio. La organización espera repetir las cifras de afluencia de anteriores ediciones, que suelen rondar las 4.000 visitas.

Martino destacó que la feria no solo sirve para cerrar operaciones durante el fin de semana, sino también para activar ventas que se materializan después. "Esperamos ventas, por lo que veo ya hay alguna cerraada", señaló, antes de explicar que muchas operaciones "se transforman pasados unos días", cuando el cliente acude al concesionario, prueba el vehículo o lo consulta con su entorno. "Esto se usa más como un sitio de apalabrar", resumió. Una dinámica que, según explicó, se repite edición tras edición y que convierte a la cita en un gran escaparate comercial para el sector.

En esa misma línea, el representante de ASPA subrayó que el balance real de la feria no puede medirse únicamente al cierre del domingo. "No es decir, acabó la feria y se vendieron x coches. De aquí de la feria se vende un coche el martes o el miércoles en el concesionario", indicó. Sobre las tendencias del mercado, apuntó que "ahora mismo el kilómetro cero tiene mucho éxito", aunque también detecta un crecimiento en la demanda del vehículo eléctrico y del híbrido enchufable, segmentos que empiezan a ganar protagonismo entre los compradores.

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, incidió en el clima de confianza que trasladan los expositores. "El sector se está recuperando, las perspectivas para el cierre del año son buenas y esperamos que las ventas acompañen", afirmó durante la inauguración. González defendió además el papel de la feria como "un referente entre el sector" y aseguró que la Cámara seguirá impulsando este tipo de certámenes, que favorecen "al tejido productivo, a la economía local y regional y al interés general de la comarca de Avilés". Además, destacó que la muestra alcanza ya su vigésimo segunda edición, consolidada como el salón decano del automóvil de ocasión en Asturias.

Eventos para atraer gente

También la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, vinculó la feria con la estrategia municipal de atracción de visitantes. "Para nosotros es una gran oportunidad de poder mostrar Avilés y de atraer otro público de fuera en una época del año en la que todavía estamos con baja afluencia de turismo", señaló. Ruiz destacó además la coincidencia con otros eventos, como la inauguración del Famous Wine Festival, dentro de una programación pensada para ofrecer "una oferta muy diversa para todo tipo de gustos y públicos". La edil recordó además que el pabellón de La Magdalena acoge ya más de 30 ferias y eventos al año, y avanzó la intención de seguir invirtiendo en la infraestructura para aumentar su capacidad de atracción.

Noticias relacionadas

Entre los vendedores, Adolfo Marcos, del grupo Blendio, definió la feria de Avilés como "uno de los mejores puntos de venta de Asturias", por la afluencia de público y el volumen de operaciones que suele generar. Sobre la evolución del mercado, fue claro: "El híbrido domina el mercado, la gasolina se está recuperando y el gasoil está en plena decadencia; con los eléctricos sigue habiendo escepticismo". La feria permanecerá abierta hasta el domingo, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas, con una entrada de 2 euros y acceso gratuito para los menores de 12 años.