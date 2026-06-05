La Guardia Civil apunta a una colisión por alcance como principal hipótesis del accidente mortal de la variante de Avilés

La investigación del accidente mortal de la variante de Avilés empieza a perfilar una primera explicación. Fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico señalaron este viernes que la principal hipótesis con la que trabajan los agentes apunta a una colisión por alcance. Es decir, que los dos vehículos implicados circularían en el mismo sentido cuando se produjo el impacto. Los primeros análisis realizados sobre el terreno y la posición final de los turismos descartarían, en principio, que se tratase de un choque frontal, una posibilidad que cobró fuerza en los instantes posteriores al siniestro debido a la espectacularidad de la colisión.

Esa hipótesis inicial estuvo motivada por la violencia del impacto y por el estado en el que quedaron ambos vehículos tras el accidente. Sin embargo, los indicios recabados hasta ahora por los investigadores apuntan a una mecánica distinta, pendiente todavía de concretar en el atestado definitivo. Los especialistas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil continúan analizando las huellas dejadas sobre la calzada, la deformación de los vehículos y las declaraciones de posibles testigos para reconstruir con exactitud la secuencia de los hechos.

La investigación permanece abierta y, por el momento, no se ha cerrado ninguna línea de trabajo de forma definitiva. Los agentes insisten en que será el informe técnico final el que determine las circunstancias exactas del accidente. La prioridad pasa ahora por esclarecer qué originó la colisión, cómo se produjo el impacto y si concurrió algún otro factor que pudiera haber influido en el desenlace de la tragedia.

La muerte de Adrián A. F., de 32 años y natural de Avilés, ha causado una profunda conmoción entre familiares, amigos y conocidos. El joven perdió la vida en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Bomberos, servicios sanitarios de emergencia y de la Guardia Civil, que nada pudieron hacer por salvar su vida y únicamente pudieron certificar el fallecimiento.

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Mientras tanto, el padre y el hijo, de 45 y 11 años, que viajaban en el Volkswagen Tiguan permanecen recuperándose de las heridas sufridas. Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario San Agustín para una valoración más exhaustiva, aunque las primeras exploraciones médicas apuntaban a lesiones de carácter leve. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación a la espera de completar todos los informes técnicos que permitan reconstruir con precisión uno de los accidentes más graves registrados este año en la variante de Avilés.