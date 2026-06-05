Julián Fuentes Reta, director de escena, estrena "Cucaracha" este sábado en el Niemeyer: "El teatro es un antídoto brutal contra el individualismo"

El director de escena Julián Fuentes Reta (Zaragoza, 1978) atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA justo en un intermedio del ensayo de luces de “Cucaracha”, un espectáculo cuyo estreno en España acoge el Centro Niemeyer este sábado a 20.00 horas.

Hablemos primero de Sam Holcroft, que la tengo desubicada.

Vale. Holcroft es una autora contemporánea escocesa. Ganó el premio "Wyndham". Continúa una línea de trabajo que yo creo que puede empezar en el In-Yer-Face Theatre de los años noventa. Es un teatro potente, visceral, muy basado en la acción dramática… con un contenido de preocupación social, pero desde un punto de vista como muy anglosajón. “Cucaracha” es una de sus primeras obras.La escribió en el año 2008, que es un dato importante. Ya verá. Era una advertencia a la que, como tantas otras, no se ha hecho ningún caso.

Trabaja ahora para una productora joven.

“Cucaracha” se centra en un instituto en un lugar que puede ser aquí o allí; tristemente, ahora mismo, podría ser muchos sitios. Nosotros no la hemos centrado particularmente en ninguno. Allí están viendo cómo la línea del frente de una guerra se está acercando a las vidas cotidianas de estos adolescentes que están trabajando como una profesora en el instituto. Y como dijeron mis compañeras Esther Acebo e Hiba Abouk, lo interesante de la obra es que narra la cotidianidad dentro del conflicto en vez de centrarse en generales, en gente importante, sobre todo en este universo más masculino de la guerra y de tal. Hablamos de la cotidianidad de un grupo de alumnos mientras el mundo se va desmoronando a su alrededor. Y esto es algo que escribe Samantha Holcroft, con esa cotidianidad y con esa fuerza y que, claro, a la gente que tiene 30 o menos, ahora mismo, en nuestro mundo, le preocupa mucho. Yo voy a hacer 50 y digamos que, por supuesto, me preocupa, pero evidentemente el rango de preocupación que pueda tener una persona de 30: cómo va a ser mi futuro, cómo va a ser mi comprar una casa, cómo va a ser mi tener hijos, cómo va a ser todo esto, cuando vivimos además con esta especie de alarma constante.

Que hay distintas generaciones, vamos.

Sí, sí, es un problema generacional. Ellos tienen esa preocupación y a mí me pasan este texto y este texto por mi línea laboral de trabajo y de implicación, pues es algo que yo creo que me puede interesar y que lo puedo hacer bien. Entonces me implico con ellos y empezamos a currar en esto y ahí tenemos un elenco de cinco actores jóvenes extraordinarios. Por la parte de las maestras tenemos a Esther Acebo e Hiba Abouk, que son un poco las adultas del montaje.

Van a hacer el estreno en el Niemeyer, que es un teatro que es sobradamente conocido.

Estoy encantado. Es como volver a casa hasta cierto punto. Además, estamos felices porque las entradas están todas prácticamente vendidas y eso ha sido una sensación como muy de estar arropados. O sea, es decir, ya he venido a Niemeyer varias veces y me hace muy feliz que ya sea por Hiba Abouk, ya sea por Julio Peña, que es una estrellaza entre la gente joven, pero sea lo que sea, he vuelto aquí y ya está todo vendido. Estoy muy contento.

La última vez fue…

“Canción del primer deseo”.

Anteriormente, “Las cosas que sé que son verdad”. Con Verónica Forqué.

Para siempre en nuestra memoria, para siempre. Mi experiencia con Verónica Forqué fue extraordinaria, tanto a nivel laboral como profesional. Le dieron el Primer “Max” a Mejor Actriz por ese trabajo y tuve el privilegio de despedirla profesionalmente.

Una compañía joven, una compañía independiente, pero con un plantel de media docena de actores. Esto es muy raro en el momento presente.

Siempre se acusa a los jóvenes de que se escoran a la ultraderecha, de que son muy vagos, de que son la generación de cristal. Pues, aquí los tienes. Han montado un proyecto, nos han llamado a los que estamos en una posición media. Yo no sé si soy muy viejo, pero vamos.

Mayor que ellos, sí.

Les saco a todos 15 años. Samantha Horcroft debe de tener ahora 41 o 42 años. Tampoco es una dramaturga joven, ¿no? Leen el texto, que a ellos les afecta. Después empiezan a trabajar. Primero me contactan a mí. Yo me lo leí varias veces. Y ya me subo al barco. Esto fue hace dos años. Y entre todos empezamos a tirar. Y cada vez somos más y cada vez se implican más. Hay productoras privadas que, por supuesto, no se quieren implicar porque es un texto arriesgado. Y bueno, también, hasta cierto punto, nosotros lo entendemos y lo sabíamos desde el primer momento. Pero bueno, es lo que trabajamos. Luego el texto se pasa a actores de esa generación. Julio Peña se queda prendado del texto. Esther Acebo también. Y luego, sobre todo, el trabajo de Nakarey, de Javier Amánn. Y de Claudia Suárez.

Que son los productores.

La Manjoya Producciones y Producciones en Crudo. Siento un inmenso respeto a la fuerza que muestran desafiando los límites de lo comercial. Yo también tuve 33 años. “Cuando deje de llover” se hizo con nueve actores desconocidos para el gran público. Es algo que ahora mismo, por ejemplo, nadie me deja hacer, por así decirlo. Pero claro: la posibilidad no hay que pedirla, hay que cogerla. Y ellos la han cogido.

La otra cara suya es la de profesor.

Sí, yo he tenido la gran suerte de encontrar el abrazo de la pedagogía. Esa es una labor que me ha hecho entender esta obra y apreciarla también. Al final es muy importante estar en las aulas formando gente también... hablándoles de la industria, de los retos. Y además hay una posibilidad de impactar en el tejido artístico de un país que tiene mucho más que ver con la pedagogía que con hacer cuatro o cinco espectáculos al año. La pedagogía, sobre todo, me ha dado la libertad de poder hacer los proyectos que quiero.

Después de tantos años, ¿qué le aporta el teatro?

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Después de tantos años, incluso a unos niveles de gran éxito, el "no" aporta un gran beneficio económico, pero lo que aporta es la posibilidad de juntarte con gente para destilar ideas. El teatro sería como un laboratorio de investigación... Imagínate en una planta científica, en una universidad, pues ese es el laboratorio que hay en el sótano, donde hay cuatro personas haciendo cosas que en un principio pues no son presentemente relevantes, pero luego de este laboratorio, cuando suena la flauta, salen todas las películas, todas las series y todas las estructuras que luego, formalizadas, generan una cantidad de pasta increíble. El teatro me aporta una sensación de comunidad que necesito, y cada vez más. El teatro es un antídoto brutal contra el individualismo. Los seres humanos nos prevenimos de todo contando historias. Es una manera de escarmentar en cabeza ajena, como decía mi abuela. Tú vas a ver una obra de teatro y tienes una experiencia emocional. En el momento en el que evolucionamos entendemos que alguien que haya bajado de la colina diga: “No vayáis a esa colina que hay leones”. Y así se salvan 200 personas, no hacía falta que fuera todo el mundo a la colina a comprobar que había leones. “Cucaracha” es eso: evitemos esta colina porque hay unos leones ahí, a ver si conseguimos no ir todos a la colina de los leones.