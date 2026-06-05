Novedades para la fauna avilesina: hoteles para insectos y cajas nido para murciélagos

El parque Ferrera es el "pulmón verde" de Avilés, por eso ha sido el lugar elegido para la celebración del día mundial del Medio Ambiente en la ciudad y sumarse a una iniciativa internacional para apoyar la importancia de la naturaleza y su protección. La iniciativa municipal vino aparejada de diferentes actividades como la presentación de un 'hotel de insectos', de las cajas nido de aves y murciélagos y un 'árbol de los deseos' en los que los pequeños podían colgar sus deseos en forma de tarjetas para aportar su grano de arena en la defensa del medio ambiente.

El concejal de Medio Ambiente, Pelayo García, destacó la importancia de esta jornada internacional y detalló la presentación de "pequeñas construcciones pensadas para aves y murciélagos, que son una novedad". García abundó en la necesidad de dar a conocer el parque Ferrera y su fauna y aprovechó para presentar un "hotel de insectos" que es un espacio creado de forma artificial por el hombre que tiene diferentes apartamentos o habitáculos. "Uno de esos espacios va destinado a los insectos, otro para lagartijas que se alimentarán de esos insectos y otros espacios reservados para abejas o avispas que decidan hacer un panal que tengan su hueco", explicó el concejal de Medio Ambiente. "Hacemos un esfuerzo muy amplio, muy grande, en el cuidado del arbolado y al mismo tiempo tenemos que cuidar también la fauna que tenemos en él". Ese hotel de insectos será instalado en el bosque que recientemente se ha habilitado en la Grandiella con 650 árboles para compensar la huella de carbono, detalló el concejal de Medio Ambiente.

Noticias relacionadas

Un niño saluda al concejal Pelayo García ante dos cajas nido instaladas en el parque Ferrera. / A. A.

El gestor de Medio Ambiente de Eulen, Juan José Garaot López, detalló la próxima instalación de cajas nido para que diversas especies de aves puedan anidar en el "pulmón verde" avilesino. "En esas cajas nido van a empezar a anidar herrerillos, tipos de pájaros que son beneficiosos porque también eliminan plagas del entorno", explicó Garaot. Algunas de esas plagas pueden ser originadas por el pulgón, orugas y "distintos lepidópteros que actúan como plagas, como puede ser la polilla del boj que nos afecta a los bojes hoy en día y está muy extendida en Asturias", detalló el gestor medioambiental de Eulen, que habló también de la instalación de cajas para refugio de murciélagos. "Aunque no lo creamos, en Asturias hay muchas poblaciones de murciélagos y de vez en cuando debemos crear estos entornos para ofrecerles una protección, ya que no encuentran muchas veces sitios específicos para poder pasar el día", remató.