Paneles solares, eficiencia energética y educación ambiental: así actúa Aguas de Avilés por el clima

Cada 5 de junio, el mundo se une para celebrar el Día Mundial del Medioambiente, una fecha impulsada por Naciones Unidas que invita a reflexionar sobre la importancia de proteger nuestro entorno y actuar frente a los grandes desafíos ambientales del planeta.

Desde Aguas de Avilés queremos apoyar esta jornada reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad, la gestión responsable del agua y la lucha contra el cambio climático. El agua es un recurso básico para la vida y también fundamental para construir regiones más resilientes, saludables y sostenibles.

Este año, Naciones Unidas promueve la acción climática en el Día Mundial del Medioambiente. El lema "Por el clima ya" nos invita a actuar unidos por un mundo que avanza hacia un cambio de paradigma mediante dos estrategias: la mitigación, para limitar el calentamiento global, y la adaptación para proteger a las personas y a los territorios.

Reducir impacto ambiental

En este contexto, las empresas gestoras del ciclo integral del agua desempeñan un papel clave. La modernización de infraestructuras, la mejora de la eficiencia energética, la reducción de pérdidas en la red o la apuesta por tecnologías más sostenibles son algunas de las acciones que contribuyen directamente a reducir el impacto ambiental y garantizar un servicio de calidad para las generaciones presentes y futuras.

Uno de los ejemplos más destacados de este compromiso es la apuesta por la eficiencia energética en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de La Lleda situada en Avilés, donde Aguas de Avilés ha impulsado la instalación de paneles solares para favorecer el autoconsumo energético y reducir la huella de carbono de las instalaciones. Esta actuación permite avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible, aprovechando fuentes de energía renovable con el fin de optimizar los procesos de tratamiento y abastecimiento de agua.

"La sostenibilidad ya no es una opción, sino una responsabilidad compartida. Desde Aguas de Avilés trabajamos cada día para ofrecer un servicio eficiente y de calidad, pero también comprometido con el entorno y con las generaciones futuras", señala Susana Jódar, gerente de Aguas de Avilés.

La sostenibilidad también pasa por la educación y la concienciación ciudadana desde edades tempranas. Por ello, Aguas de Avilés desarrolla iniciativas de educación ambiental, como el programa Aqualogía, dirigido a escolares, con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre el ciclo integral del agua y promover conductas responsables relacionadas con el consumo y el cuidado del medioambiente. A través de actividades didácticas y participativas, los alumnos descubren la importancia del agua como recurso esencial y el papel que todos desempeñamos en cuanto a su conservación y buen uso.

"La educación ambiental es clave para construir una sociedad más consciente y comprometida. Los escolares son agentes de cambio y programas como Aqualogía permiten acercarles valores fundamentales relacionados con el respeto y el cuidado del agua", destaca Susana.

Conciencia compartida

En Aguas de Avilés trabajamos cada día para optimizar los recursos hídricos, fomentar el consumo responsable y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado del medioambiente. Creemos que la colaboración entre administraciones, empresas y sociedad es imprescindible para avanzar hacia un modelo más sostenible.

El Día Mundial del Medioambiente es también una oportunidad para recordar que los pequeños gestos cotidianos tienen un gran impacto ambiental: cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes, evitar el vertido de residuos o apostar por un consumo más consciente son acciones sencillas que ayudan a proteger nuestro entorno.

Cuidar el agua es cuidar la vida. Y proteger el medioambiente es una responsabilidad compartida que requiere compromiso, innovación y constancia.

Desde Aguas de Avilés seguiremos trabajando día a día para que cada gota cuente.