San Juan de la Arena Sí acusa al gobierno de Soto del Barco de bloquear una auditoría externa de las cuentas municipales

El colectivo San Juan de la Arena Sí ha denunciado el "intolerable ejercicio de oscurantismo" que, a su juicio, se vive en el Ayuntamiento de Soto del Barco, después de que el equipo de gobierno haya puesto trabas a la realización de una auditoría externa de las cuentas municipales. La agrupación sostiene que, tras todo lo ocurrido durante la legislatura, la rendición de cuentas y el acceso a la información municipal deberían haber sido "la norma desde el minuto cero", pero lamenta que persistan las mismas dinámicas de "silencio institucional".

Según el colectivo, en el último pleno municipal se produjo una situación "inaudita" cuando el gobierno local rechazó facilitar explicaciones sobre la gestión económica del Consistorio y llegó a justificar su postura alegando que la información "luego se utiliza en su contra". Para San Juan de la Arena Sí, esa actitud supone "una falta de respeto a la democracia y a la inteligencia de los ciudadanos" y evidencia una negativa a someter las cuentas municipales a una revisión independiente. "Oponerse a la claridad solo sirve para levantar sospechas y demostrar una alarmante desidia", afirman desde el colectivo.

La agrupación vecinal también contrapone esta actitud con las recientes declaraciones realizadas por el alcalde en LA NUEVA ESPAÑA, donde aseguró que su objetivo es hacer "lo mejor para el concejo". "No creemos que ocultar información y negar respuestas sea la mejor manera de dejar las cosas claras", sostiene el colectivo, que asegura recibir de forma constante el malestar de vecinos que reclaman conocer "exactamente qué está pasando" en el Ayuntamiento y cómo se gestiona el dinero público.

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Ante esta situación, San Juan de la Arena Sí exige "explicaciones inmediatas", la retirada de todas las trabas y la puesta en marcha urgente de la auditoría externa. El colectivo anuncia además que su concejal llevará la cuestión al próximo pleno municipal para reclamar una gestión "limpia, abierta y de cara a los vecinos". "Los vecinos merecen respuestas claras, soluciones y conocer la realidad de la gestión municipal, no excusas políticas para taparla", concluyen desde la agrupación, que considera que la defensa del control de las cuentas públicas es "fundamental" para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.