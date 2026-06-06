El drama de las listas de espera en Asturias
La avilesina Gemma García lleva casi dos años esperando por una ecografía en el Hospital San Agustín: "Sigo sin saber qué me pasa y eso que mi caso era preferente"
Esta vecina de Miranda lleva en lista de espera desde agosto de 2024, tras someterse a una cirugía en el centro hospitalario avilesino
Gemma García, vecina de la localidad de Miranda, en la comarca avilesina, lleva desde agosto de 2024 esperando por una ecografía de revisión tras una cirugía realizada en junio de ese mismo mes en el hospital San Agustín de Avilés. "Se supone que era para comprobar que estuviera todo bien, a día de hoy, sigo esperando que me llamen", asegura. Y es que, aunque se ponga en contacto con el servicio hospitalario, siempre recibe la misma respuesta: "Hay una lista de espera y no se puede hacer nada".
Son casi dos años los que lleva aguardando por una revisión que le tiene en ascuas, sometida a la incertidumbre, e insistir con vehemencia no le ha servido de mucho. "Acudí al servicio de Información y Atención al Usuario en el mismo hospital y parece que lo adelantaron, aunque aún no me han dado una respuesta definitiva", admite esta joven.
Lo mismo le ocurrió con una urgencia médica ocurrida en el pasado mes de febrero, que también requería de la realización de una ecografía: "Desde que acudí al centro y me dijeron que necesitaba esa prueba, sigo esperando una llamada. Aún sigo sin saber qué me pasa a pesar de que me apuntaron como ‘preferente’ tras la consulta". Por eso, apunta, presa de una inevitable resignación que "al parecer, el servicio de Radiología en el Hospital San Agustín va un poco regular, con bastante retraso".
Las listas de espera, en máximos históricos
Es el drama de nunca acabar, que en lugar de resolverse se eterniza. Las listas de espera sanitarias en el Principado de Asturias alcanzaron a finales del último abril máximos históricos en número de pacientes, según los datos que maneja la Consejería de Salud. En total, 178.141 asturianos se encontraban pendientes de algún procedimiento sanitario en esa fecha. El mayor foco de presión se encuentra en las consultas con especialistas, con 123.711 pacientes, una cifra récord. Traumatología (28.383), oftalmología (18.179) y dermatología (15.911) concentran más de la mitad de los casos y también las esperas más largas, que llegan hasta 179 días en el caso del dermatólogo. En cirugía hay 22.979 personas en lista, con una demora media de 85 días, inferior a la de meses anteriores, aunque el número de pacientes sigue creciendo. Destacan oftalmología y traumatología como las áreas con más intervenciones pendientes. Las pruebas diagnósticas suman 31.451 pacientes, con descensos en colonoscopias, mamografías y TAC, pero incrementos en ecografías y resonancias. Los tiempos de espera tienden a bajar, pero aun así se mantienen, en general, por encima de los 60 días. Este problema tan común en la región tiene rostro humano. A continuación, cuatro asturianos relatan la experiencia de su desesperante espera.
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