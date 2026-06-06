La avilesina Gemma García lleva casi dos años esperando por una ecografía en el Hospital San Agustín: "Sigo sin saber qué me pasa y eso que mi caso era preferente"

Gemma García, vecina de la localidad de Miranda, en la comarca avilesina, lleva desde agosto de 2024 esperando por una ecografía de revisión tras una cirugía realizada en junio de ese mismo mes en el hospital San Agustín de Avilés. "Se supone que era para comprobar que estuviera todo bien, a día de hoy, sigo esperando que me llamen", asegura. Y es que, aunque se ponga en contacto con el servicio hospitalario, siempre recibe la misma respuesta: "Hay una lista de espera y no se puede hacer nada".

Son casi dos años los que lleva aguardando por una revisión que le tiene en ascuas, sometida a la incertidumbre, e insistir con vehemencia no le ha servido de mucho. "Acudí al servicio de Información y Atención al Usuario en el mismo hospital y parece que lo adelantaron, aunque aún no me han dado una respuesta definitiva", admite esta joven.

Lo mismo le ocurrió con una urgencia médica ocurrida en el pasado mes de febrero, que también requería de la realización de una ecografía: "Desde que acudí al centro y me dijeron que necesitaba esa prueba, sigo esperando una llamada. Aún sigo sin saber qué me pasa a pesar de que me apuntaron como ‘preferente’ tras la consulta". Por eso, apunta, presa de una inevitable resignación que "al parecer, el servicio de Radiología en el Hospital San Agustín va un poco regular, con bastante retraso".